داۋرەن قوسانوۆ قورعانىس ءمينيسترى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - داۋرەن قوسانوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قورعانىس ءمينيسترى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن داۋرەن جۇماتاي ۇلى قوسانوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قورعانىس ءمينيسترى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى،-دەلىنگەن حابارلامادا.
ءومىربايانى
اۆياتسيا گەنەرال- لەيتەنانتى (05.06.2024)
ءۇشارالداعى يسترەبيتەلدىك پولكتا قىزمەت اتقارعان
تالدىقورعاندا «س ۋ-27» ەسكادريلياسىنىڭ كومانديرى
قاراعاندى اۆياتسيا بازاسىنىڭ شتاب باستىعى
شىمكەنت اۆياتسيا بازاسىنىڭ كومانديرى
قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارۋلى كۇشتەرى اۋە قورعانىسى كۇشتەرى اسكەري-اۋە كۇشتەرىنىڭ قولباسشىسى (05.07.2013- 09.2019)
اقتوبە قالاسىنداعى اۋە قورعانىسى كۇشتەرىنىڭ اسكەري ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى (10.2019- 29.12.2022)
قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارۋلى كۇشتەرى اۋە قورعانىسى كۇشتەرىنىڭ باس قولباسشىسى (29.12.2022- 30.09.2024)
قازاقستان رەسپۋبليكاسى قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - قارۋلى كۇشتەردىڭ اۋە قورعانىسى كۇشتەرىنىڭ باس قولباسشىسى (30.09.2024- 08.06.2025)
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قورعانىس ءمينيسترى (08.06.2025 باستاپ)
ءبىلىمى
ارماۆير جوعارى اسكەري ۇشقىشتار اۆياتسيالىق ۋچيليشەسى (1990)
يۋ. ا. گاگارين اتىنداعى اۋە كۇشتەرى اسكەري اكادەمياسى (2005)
رەسەي فەدەراتسياسى قارۋلى كۇشتەرى باس شتابىنىڭ اسكەري اكادەمياسى (2013)
ماراپاتتارى
«ايبىن» وردەنى II دارەجەسى
مەدالدارى: «جاۋىنگەرلىك ەرلىگى ءۇشىن»، «ءمىنسىز قىزمەتى ءۇشىن» I، II جانە III دارەجەلەرى، مەرەيتويلىق مەدالدار - «قازاقستان رەسپۋبليكاسى تاۋەلسىزدىگىنىڭ 20 جىلدىعى»، «قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارۋلى كۇشتەرىنىڭ 10 جىلدىعى»، «قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارۋلى كۇشتەرىنىڭ 20 جىلدىعى»، «قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارۋلى كۇشتەرى اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنىڭ 20 جىلدىعى»، «تاجىكستان رەسپۋبليكاسى قارۋلى كۇشتەرىنىڭ 20 جىلدىعى»، ەستەلىك مەدال - «اۆياتسيا گەنەرال-مايورى تالعات بيگەلدينوۆ» (قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارۋلى كۇشتەرى ارداگەرلەرىنىڭ رەسپۋبليكالىق قوعامدىق بىرلەستىگى).