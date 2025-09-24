اقيقاتقا تۋرا قاراۋىمىز كەرەك: الەم تۇبەگەيلى وزگەردى - پرەزيدەنت
نيۋ-يورك. KAZINFORM - قازىرگى بۋىن كوشباسشىلارىنىڭ ارەكەتسىزدىگىنىڭ زاردابىن كەلەر ۇرپاق تارتادى. بۇل مالىمدەمەنى پرەزيدەنت قاسىم- جومارت توقايەۆ ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسى اياسىنداعى جالپى دەباتتا ايتتى.
- بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى 80 جىلدان بەرى ادامزاتقا تونگەن جاھاندىق سىن-قاتەرلەردى ەڭسەرۋدە باستى ءرول اتقارىپ كەلەدى. وسى جىلدارى ۇيىم ءبىزدىڭ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك، يادرولىق قارۋدى تاراتپاۋ، بەيبىتشىلىكتى ساقتاۋ، ءوسىپ-وركەندەۋ، كەدەيلىكتى ازايتۋ، ورنىقتى دامۋ جانە ادام قۇقىعىن قورعاۋ باعىتىنداعى ورتاق كۇش- جىگەرىمىزدى ىلگەرىلەتۋگە باستاماشى بولدى. الايدا اقيقاتقا تۋرا قاراۋىمىز كەرەك: الەم تۇبەگەيلى وزگەرىسكە ۇشىرادى. وكىنىشكە قاراي، جاقسى جاققا قاراي وزگەردى دەپ ايتۋ قيىن. ءدال سول سەبەپتى جەر جۇزىندەگى ميلليونداعان ادام بىرىكككەن ۇلتتار ۇيىمىنا ۇلكەن ۇمىتپەن كوز تىگىپ وتىر، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت بۇگىنگى تاريحي كەزدەسۋدىڭ امبەباپ جانە بالاماسى جوق ۇيىمنىڭ ىرگەلى قاعيداتتارى مەن ماقساتتارىنا قانشالىقتى بەيىل ەكەنىمىزدى دالەلدەيتىن ورايلى مۇمكىندىك ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ايتسە دە ءبىز كوپجاقتى ينستيتۋتتارعا سەنىمنىڭ داعدارىسقا ۇشىراعانىن ايتپاي كەتە المايمىز. حالىقارالىقتىڭ قۇقىقتى ورەسكەل بۇزۋ «قالىپتى جاعدايعا» اينالدى. سونىڭ سالدارىنان الەمدەگى تۇراقتىلىققا نۇقسان كەلىپ، حالىقتاردىڭ، ساياسي كوشباسشىلار مەن مەملەكەتتەردىڭ ءبىر-بىرىنە سەنىمى السىرەي ءتۇستى. قازىرگىدەي الماعايىپ كەزەڭدە ءبارىمىز ب ۇ ۇ پوزيتسياسىنىڭ نىعايۋىنا ىقپال ەتىپ، ۇيىمنىڭ قۇبىلمالى زامانعا بەيىمدەلۋىنە قولعابىس ەتۋىمىز قاجەت. ءوزارا تۇسىنىستىك پەن ىنتىماقتاستىق رۋحى سوعىس ءورتىن تۇتاندىرۋدان باسىم بولۋعا ءتيىس، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
سونىمەن بىرگە، پرەزيدەنت مەملەكەتتەردىڭ باسشىلارى بەيبىتشىلىككە ۇمتىلۋ جولىندا جاۋاپكەرشىلىك ارقالايتىنىن جەتكىزدى.
- قازىرگى بۋىن كوشباسشىلارىنىڭ ارەكەتسىزدىك تانىتۋعا ەش قۇقىعى جوق. ويتكەنى ونىڭ زاردابىن كەلەسى ۇرپاق تارتادى، - دەدى دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، بۇگىن مەملەكەت باسشىسى بۇۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ مەرەيتويلىق 80-سەسسياسىنىڭ جالپى دەباتتىڭ اشىلۋىنا قاتىسىپ جاتىر. پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ت م د ەلدەرى باسشىلارىنىڭ ىشىندە ءبىرىنشى بولىپ ءسوز سويلەدى. جيىنعا بارلىعى 97 مەملەكەت باسشىسى قاتىسىپ وتىر.
پرەزيدەنت ا ق ش ساپارى اياسىندا 20 دان استام كەزدەسۋ وتكىزدى.