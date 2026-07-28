اقىلدى كوزىلدىرىكتەر وندىرىلە باستادى
استانا. قازاقپارت - نارىقتا اقىلدى كوزىلدىرىكتەر پايدا بولادى. بۇل كوزىلدىرىكتەردە بەينەكامەرا جوق. ءبىراق اۋديو تىڭداۋعا جانە قوڭىراۋ شالىپ، سويلەسۋگە بولادى.
بلۋمبەرگتىڭ حابارلاۋىنشا، بەينەكامەرانىڭ بولماۋى - ادامدار قۇپيا ۆيدەو ءتۇسىرىپ، اڭگىمەلەردى جازىپ الادى دەپ شاعىمدانعان. وسىدان كەيىن كومپانيا اقىلدى كوزىلدىرىكتى جاساندى ينتەللەكت جۇمىسى ءۇشىن عانا قولداناتىنداي ەتىپ شىعارماق. ياعني، كامەرا مۇلدە بولمايدى.
نيۋ-يورك، پەنسيلۆانيا مەن ۆيسكونسيننىڭ كەيبىر اۋداندارىندا، سوت قازىردىڭ وزىندە داۋ تۋدىرعان كامەرالى كوزىلدىرىكتەردى پايدالانۋعا تىيىم سالدى. ا ق ش- تىڭ ءبىرقاتار مەكتەپ، سپورت زالدار مەن اۋرۋحانالارىندا دا وسىنداي شەكتەۋ بار.
24.kz