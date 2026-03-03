ق ز
    13:55, 03 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    اقىلى جولدا اقاۋ انىقتالسا، تولەم ۋاقىتشا توقتاتىلادى - قازاۆتوجول

    استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە اقىلى جولدار قاتارىنا تاعى 6 ۋچاسكە قوسىلادى. بۇل تۋرالى «قازاۆتوجول» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى دارحان يماناشەۆ ايتتى.

    Дархан Иманашев
    فوتو: ۇكىمەت

    سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، اقىلى اۆتوجولدار ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ بويىنشا جۇمىستار كەزەڭ-كەزەڭىمەن جۇرگىزىلىپ جاتىر.

    - قازىر ەل اۋماعىندا جالپى ۇزىندىعى 4900 شاقىرىمدى قۇرايتىن 26 اقىلى جول ۋچاسكەسى بار. بيىل قوسىمشا جاڭا 6 اقىلى ۋچاسكە ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. ولار: قاراعاندى- بالقاش- بۋرىلبايتال، بۇرىلبايتال- كۇرتى، اقتوبە- قاندىاعاش- ماقات، تالدىقورعان- وسكەمەن، اتىراۋ- استراحان، مەركى- شۋ- بۋرىلبايتال جولدارى، - دەدى د. يماناشيەۆ ۇكىمەتتىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا.

    سونداي-اق، اقىلى جولداردا اقاۋلار انىقتالعان جاعدايدا جول ءجۇرۋ اقىسىن ۋاقىتشا توقتاتۋ نورماسى ەنگىزىلدى.

    - قازىرگى تاڭدا 14 ۋچاسكەدە جالپى كولەمى 1 ميلليون 100 مىڭ شارشى مەتر اقاۋ تىركەلدى. جوندەۋ جۇمىستارى جول-قۇرىلىس ماۋسىمىندا قولعا الىنادى. ازاماتتاردىڭ ءوتىنىشى بويىنشا تولەم مەرزىمى 7 كۇننەن 30 كۇنگە دەيىن ۇزارتىلماق. ازىرگە بۇل وزگەرىستەردى مەملەكەتتىك ورگاندار قاراستىرىپ جاتىر، - دەدى قازاۆتوجول باسشىسى.

    ەسكە سالا كەتسەك، وتكەن جىلى اقىلى جولداردان 87 ميلليارد تەڭگە كىرىس تۇسكەن. بۇل قاراجات تولىقتاي جولداردى كۇتىپ- ۇستاۋعا باعىتتالعان. ونىڭ ىشىندە 1456 ارنايى تەحنيكا مەن جابدىقتار ساتىپ الىنعان، 354 مىڭ شارشى مەتر جول جابىنىنا جوندەۋ جۇرگىزىلىپ، 340 مىڭ تەكشە مەتر كوكتايعاققا قارسى ماتەريال سەبىلگەن.

    ايتا كەتەيىك، بيىل 9 مىڭ شاقىرىمعا جۋىق اۆتوجول جوندەلەدى.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
