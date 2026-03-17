اقىلى جول: تولەم جاساۋ ەرەجەسى وزگەردى
استانا. KAZINFORM - كولىك مينيسترلىگى اقىلى جولدارىمەن ءجۇرۋ اقىسىن تولەۋ تارتىبىنە بىرنەشە وزگەرىس ەنگىزدى.
جاڭا وزگەرىستەر اقىلى جولداردى پايدالانۋشىلار ءۇشىن تولەم جاساۋ ءتارتىبىن جەڭىلدەتەدى. وعان قوسا جولاقىسىن ۋاقىتىندا تولەمەگەن جۇرگىزۋشىلەردى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلۋ جاعدايىن ازايتادى.
ايتا كەتەلىك، بۇرىن نورماعا سايكەس، جۇرگىزۋشى جولاقىسىن جەتى كۇنتىزبەلىك كۇن ىشىندە تولەمەگەن بولسا، سەگىزىنشى كۇنى ماتەريالدار كولىكتىك باقىلاۋ ورگاندارىنا جىبەرىلەتىن. بۇل پروتسەسس «اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى» كودەكسكە سايكەس جۇرگىزىلەتىن.
ەندى جاڭا ءتارتىپ بويىنشا، ەگەر جەكە تۇلعا جول جۇرگەن كۇننەن باستاپ 30 كۇنتىزبەلىك كۇن ىشىندە تولەم جاساماسا، ماتەريالدار 31-كۇنى زاڭنامادا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن كولىكتىك باقىلاۋ ورگاندارىنا جولدانادى. سونىمەن قاتار جەكە جانە زاڭدى تۇلعالار ءۇشىن جاڭا نورما ەنگىزىلدى. ەگەر زاڭدى تۇلعا ەسەپتى ءبىر اي وتكەن سوڭ، كەيىنگى ايدىڭ 20 سىنا دەيىن تولەم جاساماسا، ماتەريالدار كەلەسى كۇنى كولىكتىك باقىلاۋ ورگاندارىنا جىبەرىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسى وزگەرىس رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اقىلى جول ۋچاسكەلەرىمەن جۇرگەن جۇرگىزۋشى ءۇشىن تولەم جاساۋعا قوسىمشا ۋاقىت بەرەدى. زاڭناماعا ساي، بۇل بۇيرىق رەسمي جاريالانعانىنا 10 كۇنتىزبەلىك كۇن وتكەن سوڭ كۇشىنە ەنەدى.
قازىر ەلىمىزدە بارلىعى 27 اقىلى جول بار. اقىلى اۆتوجولدا جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىنە اسەر ەتەتىن جانە جوندەۋدى تالاپ ەتىپ تۇرعان جول ۋچاسكەسى بولسا، ءدال سول ارالىق ءۇشىن جوندەۋ جۇمىستارى تولىق اياقتالعانعا دەيىن تولەماقى الىنبايدى.
مىسالى، ەگەر اقىلى جول ۋچاسكەسىنىڭ جالپى ۇزىندىعى 100 شاقىرىمدى قۇراسا، ونىڭ 5 شاقىرىمى جوندەۋدى تالاپ ەتسە، وندا جول جوندەلگەنگە دەيىن جۇرگىزۋشىلەر تەك 95 شاقىرىم جول ءۇشىن عانا اقى تولەيدى.
ۇلتتىق وپەراتور جولداردىڭ جاعدايىن ۇنەمى باقىلايدى. ءار جۇرگىزۋشى جول ساپاسى تۋراسىندا شاعىمدانا الادى. ويلى-شۇڭقىر جول كورسەڭىز، تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەيتىن 1403 نومىرىنە قوڭىراۋ شالىپ، حابارلاڭىز.