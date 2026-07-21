اقىلى بايلانىس قىزمەتتەرى ەندى ابونەنتتىڭ ەكى مارتە كەلىسىمىنسىز قوسىلمايدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا بايلانىس جانە ينتەرنەتكە قاتىستى قوسىمشا اقىلى قىزمەتتەردى قوسۋ ءتارتىبى وزگەرەدى. ەندى مۇنداي قىزمەتتەر ابونەنتتىڭ ەكى كەزەڭدى كەلىسىمىنەن كەيىن عانا ىسكە قوسىلادى. بۇل تۋرالى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە ق ر جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ۆيتسە-ءمينيسترى دوسجان مۇساليەۆ ءمالىم ەتتى.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، ابونەنتتىڭ كەلىسىمى بايلانىس وپەراتورىنىڭ موبيلدى قوسىمشاسى، SMS- حابارلاما، تەلەفون قوڭىراۋى نەمەسە USSD- سۇراۋ ارقىلى راستالادى.
- قوسىمشا اقىلى بايلانىس جانە ينتەرنەت قىزمەتتەرى ابونەنتتىڭ ەكى كەزەڭدى كەلىسىمىن العاننان كەيىن عانا قوسىلادى. كەلىسىمدى بايلانىس وپەراتورىنىڭ موبيلدى قوسىمشاسى، SMS- حابارلاما، تەلەفون قوڭىراۋى نەمەسە USSD- سۇراۋ ارقىلى راستاۋعا بولادى. بۇعان دەيىن ينتەرنەتتە جارنامانى بايقاماي باسىپ قالۋ سالدارىنان اقىلى جازىلىم اۆتوماتتى تۇردە راسىمدەلىپ كەتەتىن جاعدايلار كەزدەسكەن، - دەدى دوسجان مۇساليەۆ.
ونىڭ سوزىنشە، جاڭا تالاپ ابونەنتتىڭ ناقتى كەلىسىمىنسىز اقىلى قىزمەتتەردىڭ قوسىلۋىنا جول بەرمەۋگە جانە تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋدى كۇشەيتۋگە باعىتتالعان.
سونىمەن قاتار بيىل ماۋسىم ايىنىڭ سوڭىندا قابىلدانعان تاعى ءبىر نورماعا سايكەس، ەندى ابونەنتتەر بايلانىس وپەراتورلارى جىبەرەتىن جارنامالىق جانە اقپاراتتىق حابارلامالاردان، سونداي-اق اۆتوماتتى قوڭىراۋلاردان («ماياك») باس تارتا الادى.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، بۇل وزگەرىستەر ازاماتتار تاراپىنان ءجيى كوتەرىلگەن ماسەلەلەردى شەشۋگە باعىتتالعان. تەلەكوممۋنيكاتسيا سالاسىنا قاتىستى زاڭ بيىل تامىز ايىنىڭ سوڭىندا كۇشىنە ەنەدى. ال ونى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن قىركۇيەكتىڭ سوڭىنا دەيىن 20-دان استام زاڭعا تاۋەلدى نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكت قابىلدانادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ماماندار ازاماتتاردى جەكە دەرەكتەرىن قورعاۋعا مۇقيات بولىپ، زاڭسىز پايدالانىلعان جاعدايدا دەرەۋ قۇزىرلى ورگاندارعا جۇگىنۋگە شاقىرعان ەدى.