اقىلى اۆتوموبيل جولدارىن كىمدەر تەگىن پايدالانا الادى
استانا. KAZINFORM - قازاۆتوجول اقىلى اۆتوموبيل جولدارىمەن كىمدەر تەگىن جۇرە الاتىنىن ءتۇسىندىردى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 2001-جىلعى 17-شىلدەدەگى №245-II «اۆتوموبيل جولدارى تۋرالى» زاڭىنىڭ 5-2-بابىنا سايكەس اقىلى اۆتوموبيل جولدارىمەن (ۋچاسكەلەرىمەن) جۇرگەنى ءۇشىن تولەمنەن مىناداي كولىك قۇرالدارى بوساتىلادى:
1. قىزمەتتىك مىندەتتەرىن ورىنداۋ كەزىندە پايدالانىلاتىن ارنايى اۆتوكولىك قۇرالدارى:
- جەدەل مەديتسينالىق جاردەم ۇيىمدارىنىڭ؛
- اۆاريالىق-قۇتقارۋ قىزمەتتەرىنىڭ؛
- قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ؛
- كولىكتىك باقىلاۋ ورگاندارىنىڭ؛
- ارناۋلى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ؛
- قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارۋلى كۇشتەرىنىڭ، باسقا دا اسكەرلەرى مەن اسكەري قۇرالىمدارىنىڭ؛
- حالىقارالىق جانە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار جالپىعا ورتاق اقىلى اۆتوموبيل جولدارىن (ۋچاسكەلەرىن) كۇتىپ-ۇستاۋ مەن تەحنيكالىق پايدالانۋدى تىكەلەي جۇزەگە اسىراتىن ۇلتتىق وپەراتوردىڭ؛
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا سايكەس ءتيىستى اقىلى اۆتوموبيل جولىن (ۋچاسكەسىن) كۇتىپ-ۇستاۋ مەن تەحنيكالىق پايدالانۋدى تىكەلەي جۇزەگە اسىراتىن جەكەشە ارىپتەستىڭ؛
- جانۋارلار دۇنيەسىن قورعاۋ، ءوسىمىن مولايتۋ جانە پايدالانۋ سالاسىنداعى ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ.
2. كولىك قۇرالدارىنىڭ جەكەلەگەن ساناتتارى:
- قالا ماڭىنداعى قاتىناستا، سونداي-اق اقىلى اۆتوموبيل جولىنا (ۋچاسكەسىنە) ىرگەلەس ورنالاسقان ەلدى مەكەندەر مەن اۋدان ورتالىقتارى، وبلىس ورتالىقتارى، استانا جانە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالار اراسىندا جولاۋشىلار مەن باگاجدى تۇراقتى تاسىمالداۋدى جۇزەگە اسىراتىن اۆتوبۋستار؛
- اقىلى اۆتوموبيل جولىنا ىرگەلەس اۋدانداردا تىركەلگەن اۆتوبۋستار - ءبىر اۋدان شەگىندە جۇرگەن كەزدە؛
- سۋ كەدەرگىلەرى مەن تەمىرجولداردى كەسىپ وتەتىن ۋچاسكەلەردەگى جاقىن ورنالاسقان كولىك ايرىقتارىنىڭ اراسىندا جۇرەتىن جۇك اۆتوموبيلدەرى، دوڭعالاقتى وزدىگىنەن جۇرەتىن اۋىل شارۋاشىلىعى جانە مەليوراتسيالىق ماشينالار؛
- اقىلى اۆتوموبيل جولىنا ىرگەلەس اۋدانداردا تىركەلگەن جەكە جانە زاڭدى تۇلعالاردىڭ جەڭىل اۆتوموبيلدەرى -ءبىر اۋدان شەگىندە جۇرگەن كەزدە.
3. ۇلى وتان سوعىسىنىڭ ارداگەرلەرىنە تيەسىلى جەڭىل اۆتوموبيلدەر.
جەڭىلدىك قالاي بەرىلەدى؟
تەگىن جۇرۋگە قۇقىعى بار كولىك قۇرالدارىنىڭ مەملەكەتتىك تىركەۋ نومىرلىك بەلگىلەرى ارنايى اقپاراتتىق دەرەكقورعا ەنگىزىلەدى. وسىدان كەيىن اقىلى ۋچاسكەلەردەن وتكەن كەزدە كولىك قۇرالى اۆتوماتتى تۇردە سايكەستەندىرىلىپ، جول ءجۇرۋ اقىسى ەسەپتەلمەيدى.
تەگىن ءجۇرۋ قۇقىعىن قالاي راسىمدەۋگە بولادى؟
كولىك قۇرالىن جەڭىلدىك بەرىلەتىن ساناتتار تىزىلىمىنە ەنگىزۋ ءۇشىن «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى» ا ق مىناداي قۇجاتتاردى ۇسىنۋ قاجەت:
- رەسمي ءوتىنىش (ءوتىنىم)؛
- كولىك قۇرالدارىنىڭ مەملەكەتتىك تىركەۋ نومىرلىك بەلگىلەرىنىڭ تىزبەسى؛
- تۇراقتى اۆتوبۋس مارشرۋتتارى ءۇشىن (قاجەت بولعان جاعدايدا) قولدانىستاعى مارشرۋتتىق قۇجاتتاردىڭ كوشىرمەلەرى.
ايتا كەتۋ كەرەك، جەڭىلدىك كولىك قۇرالىنىڭ مەملەكەتتىك تىركەۋ نومىرلىك بەلگىسى اقپاراتتىق جۇيەگە ەنگىزىلگەننەن كەيىن عانا قولدانىلادى. وعان دەيىن اقىلى اۆتوموبيل جولىمەن جۇرگەنى ءۇشىن تولەم جالپى تارتىپپەن الىنادى.