«اقىلدىڭ مۇمكىندىگى شەكسىز»: استانادا الەمدىك بەستسەللەر تانىستىرىلادى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا الەمدىك بەستسەللەر - «اقىلدىڭ مۇمكىندىگى شەكسىز» اتتى كىتاپتىڭ تانىستىرىلىمى وتەدى.
- استانادا تۇڭعىش رەت قازاق تىلىندە الەمدىك سەنساتسيا - دوكتور دجو ديسپەنزانىڭ «اقىلدىڭ مۇمكىندىگى شەكسىز» اتتى بەستسەللەر كىتابىنىڭ تانىستىرىلىمى وتەدى. بۇل جاي عانا ءبىر كىتاپتىڭ جارىققا شىعۋى ەمەس. بۇل - ميلليونداعان ادامنىڭ ويلاۋ جۇيەسىن، دەنساۋلىعىن، ءومىر ساپاسىن وزگەرتكەن عالامدىق يدەيالاردىڭ بۇدان بىلاي ءاربىر قازاقستاندىققا دا انا تىلىندە قولجەتىمدى بولعاندىعىنىڭ بەلگىسى، - دەپ حابارلايدى ۇيىمداستىرۋشىلار.
دوكتور دجو ديسپەنزا - الەمدەگى ەڭ كوپ وقىلاتىن اۆتورلاردىڭ ءبىرى، نەيروعىلىم مەن تۇلعالىق ترانسفورماتسيا سالاسىنىڭ مامانى.
كىتاپتىڭ تۇساۋكەسەرى بۇگىن ساعات 19:00- دە استانا قالاسىنداعى KeruenCity ساۋدا ورتالىعىنداعى Meloman/Marwin دۇكەنىندە وتەدى. ءىس-شارا اياسىندا دوكتور دجو ديسپەنزانىڭ ۆيرتۋالدى قاتىسۋىمەن ينتەراكتيۆتى رەتريت ۇيىمداستىرىلادى.