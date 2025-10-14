ق ز
    17:56, 14 - قازان 2025 | GMT +5

    «اقىلدىڭ مۇمكىندىگى شەكسىز»: استانادا الەمدىك بەستسەللەر تانىستىرىلادى

    استانا. KAZINFORM - ەلوردادا الەمدىك بەستسەللەر - «اقىلدىڭ مۇمكىندىگى شەكسىز» اتتى كىتاپتىڭ تانىستىرىلىمى وتەدى.

    Шәкір Ибраев Ясауи университеті кітапханасына 3000 кітап тарту етті
    Фото: Ғылым және жоғары білім министрлігі

    - استانادا تۇڭعىش رەت قازاق تىلىندە الەمدىك سەنساتسيا - دوكتور دجو ديسپەنزانىڭ «اقىلدىڭ مۇمكىندىگى شەكسىز» اتتى بەستسەللەر كىتابىنىڭ تانىستىرىلىمى وتەدى. بۇل جاي عانا ءبىر كىتاپتىڭ جارىققا شىعۋى ەمەس. بۇل - ميلليونداعان ادامنىڭ ويلاۋ جۇيەسىن، دەنساۋلىعىن، ءومىر ساپاسىن وزگەرتكەن عالامدىق يدەيالاردىڭ بۇدان بىلاي ءاربىر قازاقستاندىققا دا انا تىلىندە قولجەتىمدى بولعاندىعىنىڭ بەلگىسى، - دەپ حابارلايدى ۇيىمداستىرۋشىلار.

    دوكتور دجو ديسپەنزا - الەمدەگى ەڭ كوپ وقىلاتىن اۆتورلاردىڭ ءبىرى، نەيروعىلىم مەن تۇلعالىق ترانسفورماتسيا سالاسىنىڭ مامانى.

    كىتاپتىڭ تۇساۋكەسەرى بۇگىن ساعات 19:00- دە استانا قالاسىنداعى KeruenCity ساۋدا ورتالىعىنداعى Meloman/Marwin دۇكەنىندە وتەدى. ءىس-شارا اياسىندا دوكتور دجو ديسپەنزانىڭ ۆيرتۋالدى قاتىسۋىمەن ينتەراكتيۆتى رەتريت ۇيىمداستىرىلادى.

