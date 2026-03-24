اقىلدى كيىز ءۇي: ماڭعىستاۋلىق ستۋدەنتتەر ءداستۇر مەن تەحنولوگيانى بىرىكتىردى
استانا. KAZINFORM - ناۋرىز مەرەكەسىندە ماڭعىستاۋلىق ستۋدەنتتەر ءداستۇرلى باسپانانى زاماناۋي تەحنولوگيامەن ۇشتاستىرعان ەرەكشە جوباسىن كورسەتتى، دەپ حابارلايدى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ۇلىستىڭ ۇلى كۇنى - ءاز-ناۋرىز مەرەكەسى اياسىندا ماڭعىستاۋدا تىڭ جوبا كوپشىلىك نازارىنا ۇسىنىلدى. ن. بەكبوسىنوۆ اتىنداعى ماڭعىستاۋ ەنەرگەتيكالىق كوللەدجىنىڭ ستۋدەنتتەرى «SMART KIIZ UI» يننوۆاتسيالىق ازىرلەمەسىن تانىستىردى.
جوبا ءداستۇرلى كيىز ءۇيدى سيفرلىق تەحنولوگيالارمەن بىرىكتىرىپ، «اقىلدى» تۇرعىن ءۇي كونتسەپتسياسىن ۇسىنادى.
- اتاپ ايتقاندا، كيىز ءۇي بالامالى ەنەرگيا كوزدەرىمەن، سونىڭ ىشىندە كۇن پانەلدەرىمەن جابدىقتالعان. ارنايى موبيلدى قوسىمشا ارقىلى جارىق جۇيەسىن جانە ەسىك-تەرەزەلەردى قاشىقتان باسقارۋعا بولادى. سونىمەن قاتار ىشكى كليمات اۆتوماتتى تۇردە رەتتەلىپ، تەمپەراتۋرا مەن ىلعالدىلىق تۇراقتى باقىلاۋدا ۇستالادى. قاۋىپسىزدىك ماقساتىندا ءورت پەن گازدى انىقتايتىن سەنسورلار ورناتىلعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ازىرلەمە تۋريزم سالاسىنا دا باعىتتالعان. جوبانى گلەمپينگ فورماتىندا پايدالانۋ ۇلتتىق قۇندىلىقتاردى زاماناۋي ءومىر سالتىمەن ۇيلەستىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇل باستاما ستۋدەنتتەردىڭ IT، ەنەرگەتيكا جانە ديزاين باعىتتارىنداعى ءبىلىمىن تاجىريبەدە ءتيىمدى قولدانا الاتىنىن كورسەتەدى. سونىمەن قاتار مۇنداي جوبالار ءوڭىردىڭ يننوۆاتسيالىق جانە سيفرلىق دامۋىنا سەرپىن بەرەدى.