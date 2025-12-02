اقىلبەك كۇرىشبايەۆ: عىلىمعا بولىنەتىن اقشانىڭ 70 پايىزى الماتى مەن استانادا قالىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى ۇلتتىق اكادەمياسىنىڭ پرەزيدەنتى اقىلبەك كۇرىشبايەۆ Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «ۋادە» باعدارلاماسىندا عىلىمعا بولىنگەن قارجىنىڭ قىزىعىن كىمدەر كورىپ وتىرعانىن ايتتى.
- بىزدەگى عالىمداردىڭ 61 پايىزى، اقشانىڭ 70 پايىزى الماتى مەن استانادا شوعىرلانعان. مۇنداي جاعدايدا وڭىرلەر قالا دامىپ، عىلىم قالاي العا باسادى؟ قانىش ساتبايەۆ اكادەميانى باسقارىپ تۇرعاندا وزگەرىستى ءاربىر وبلىستا عىلىمي زەرتتەۋ ينستيتۋتتارىنىڭ فيليالىن اشتى. ءسويتىپ وڭىرلىك عىلىمدى دامىتتى. ءبىز سونى قازىر ۇمىتتىق. بۇرىن اكىمدەر عىلىمعا قاراجات بولمەيتىن. جاڭا بيۋدجەت كودەكسىندە ول مىندەت بەكىتىلگەن. سونداي-اق، اكىمدەردىڭ جانىندا عىلىمدى دامىتۋ كەڭەستەرى قۇرىلادى.
وسى ارقىلى عىلىمعا بولىنەتىن اقشانىڭ ەكى قالاعا عانا شوعىرلانۋ ماسەلەسىن شەشە الامىز. ناعىز قولدانبالى عىلىم وڭىرلەردە دامۋ كەرەك. سوندا ءبارى ورنىنا كەلەدى. زاماناۋي مودەل دەپ وتىرعانىم وسى، - دەدى اقىلبەك كۇرىشبايەۆ.
اكادەميا پرەزيدەنتىنىڭ ايتۋىنشا، الەمدىك عىلىمداعى ۇلكەن جاڭالىقتار ءپانارالىق زەرتتەۋلەردىڭ نەگىزىندە جاسالىپ جاتىر.
- بىزدە دە ءىرى جوبالار ىسكە اسىرىلۋ كەرەك. ال قازىر ءبىزدىڭ جوبالاردىڭ ءبارى - ۇساق. ورىسشا ايتقاندا، «مەلكوتەمە. سول ءۇشىن عىلىمي جوبالاردىڭ ساراپتاماسىن اكادەميكتەر ىستەيتىن بولدى. نىسانالى باعدارلامالىق جوبالار بار. سولاردىڭ 27 پايىزىندا ءبىر جوباعا ءبىر ءوتىنىش كەلەدى. بۇل دەگەنىڭىز ءبىر ينستيتۋتقا - ءبىر جوبا. باسەكە بولماعان سوڭ ساپا قايدان بولادى؟ كەيبىر جوبالاردى قاراپ وتىرىپ ويعا قالام، بىزدەگى عىلىمدى قولداۋ ساياساتى الەۋمەتتىك كومەك بولىپ كەتكەن سياقتى.
وسىنى وزگەرتۋ ءۇشىن ءبىز ۇلكەن ءپانارالىق زەرتتەۋلەردىڭ تەحنيكالىق تاپسىرىستارىن ۋاكىلەتتى مينيسترلىككە جولداپ وتىرمىز. ءبىز قازىر نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتپەن كوللابوراتسيا جاساپ جاتىرمىز. كەزىندە مەملەكەت ونى دامىتۋعا جاقسىلاپ تۇرىپ اقشا ءبولدى. ەندى سونى عىلىمدى دامىتۋعا پايدالانۋ كەرەك قوي. ءبىزدىڭ الەۋەتى بار، سولاردىڭ الەۋەتى بار، باسقا دا ۋنيۆەرسيتەتتەرمەن بىرلەسىپ كونسورتسيۋم قۇرامىز.
ەسكە سالساق، بيىل 27-ناۋرىزدا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق عىلىم اكادەمياسى» رەسپۋبليكالىق قوعامدىق بىرلەستىگىنىڭ تاراتىلاتىنى رەسمي مالىمدەلگەن بولاتىن.
