اقىن جادىرا دارىبايەۆا پرەزيدەنت اتىنان مەملەكەتتىك ناگرادا الدى
استانا. KAZINFORM - مادەنيەت جانە ونەر قىزمەتكەرلەرى كۇنىنە وراي اقىن جادىرا دارىبايەۆا «پاراسات» وردەنىمەن ماراپاتتالدى، دەپ حابارلايدى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەتتىك ناگرادا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جارلىعىمەن وتاندىق ادەبيەت پەن مادەنيەتتىڭ دامۋىنا قوسقان ەلەۋلى ەڭبەگى ءۇشىن بەرىلدى.
بۇگىن اقىندى ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى مادەنيەت كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى شەرحان تالاپ قۇتتىقتاپ، ونىڭ قازاق ادەبيەتىنىڭ دامۋىنا، رۋحاني قۇندىلىقتاردى دارىپتەۋگە جانە ۇلتتىق مادەني مۇرانى ناسيحاتتاۋعا قوسقان ۇلەسىن اتاپ ءوتتى.
- ءوز كەزەگىندە جادىرا دارىبايەۆا مەملەكەت باسشىسىنا ەڭبەگىنە بەرىلگەن جوعارى باعا مەن مادەنيەت جانە ونەر قىزمەتكەرلەرىنە كورسەتىلىپ كەلە جاتقان قولداۋ ءۇشىن العىس ءبىلدىردى. اقىن مادەنيەت قايراتكەرلەرىنە كورسەتىلەتىن قۇرمەت وتاندىق ادەبيەتتىڭ دامۋىنا، رۋحاني مۇرانى ساقتاۋعا جانە ۇلتتىق قۇندىلىقتاردى ۇلىقتاۋعا سەرپىن بەرەتىنىن ايتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، «پاراسات» وردەنى عىلىم، مادەنيەت، ادەبيەت جانە ونەر سالالارىن دامىتۋعا، ەلدىڭ رۋحاني ءارى زياتكەرلىك الەۋەتىن نىعايتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسقان ازاماتتارعا بەرىلەدى.
