اقوردادا قازاقستاندا پادەل سپورتىن دامىتۋ پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ حالىقارالىق پادەل فەدەراتسياسىنىڭ (FIP) پرەزيدەنتى لۋيدجي كاررارو مەن Premier Padel الەمدىك كاسىبي تۋرىنىڭ ءتوراعاسى ناسسەر بەن گانيم ءال-حەلايفيدى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كەزدەسۋ بارىسىندا قازاقستاندا پادەل سپورتىن دامىتۋ پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى. بۇگىندە ەلىمىزدە 1,5 مىڭنان استام ويىنشىنى بىرىكتىرەتىن قوعامداستىق قالىپتاسىپ، 16 وبلىستا وڭىرلىك فەدەراتسيا قۇرىلدى.
پرەزيدەنت مەملەكەتتىڭ بۇقارالىق سپورتتى وركەندەتۋگە جانە زاماناۋي ينفراقۇرىلىم جاساقتاۋعا ايرىقشا كوڭىل ءبولىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
قازىرگى كەزدە ەلىمىزدە پادەل ويىنىنا ارنالعان 17 كورت بار. 2027-جىلى الماتى قالاسىندا حالىقارالىق ستاندارتقا ساي كەلەتىن 10 كورتى بار ADD PADEL ARENA سپورت كەشەنىن اشۋ جوسپارلانىپ وتىر. ورتالىق ازياداعى زاماناۋي سپورت نىساندارىنىڭ بىرىنە اينالاتىن بۇل ارەنادا Premier Padel دەڭگەيىندەگى تۋرنيرلەردى ۇيىمداستىرۋعا بولادى.
پرەزيدەنت فۋتبولدى دامىتۋ ماسەلەسىنە ارنايى توقتالدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزدە فۋتبول كلۋبتارىن جەكەشەلەندىرۋ جانە باسەكەلەس ورتا قالىپتاستىرۋ شارالارى جۇرگىزىلىپ جاتقانىنا نازار اۋداردى.
پرەزيدەنت ۋەفا اتقارۋشى كوميتەتىنىڭ مۇشەسى جانە «پاري سەن-جەرمەن» كلۋبىنىڭ اكسيونەرى رەتىندە فۋتبولدى ناسيحاتتاۋعا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن ناسسەر ءال-حەلايفيگە العىس ايتتى.
كەزدەسۋ سوڭىندا مەملەكەت باسشىسى قازاقستاننىڭ حالىقارالىق پادەل فەدەراتسياسىمەن ىنتىماقتاستىعىن نىعايتۋ ەلىمىزدە وسى سپورت ءتۇرىن دامىتۋعا ءارى تانىمالدىلىعىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت 11-12-قاراشادا رەسەي فەدەراتسياسىنا مەملەكەتتىك ساپارمەن بارادى.