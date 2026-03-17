12:25, 17 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
اقوردا كونستيتۋتسيانى قابىلداۋعا ارنالعان سالتاناتتى شاراعا دايىندالىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
اقوردادا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىن قابىلداۋعا ارنالعان سالتاناتتى جيىنعا دايىندىق ءجۇرىپ جاتىر.
ايتا كەتەلىك ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسى جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلداندى دەپ تانىدى.
جاڭا كونستيتۋتسيانى قابىلداۋ تۋرالى ماسەلەنىڭ وڭ شەشىمىن جاقتاپ، داۋىس بەرگەن ازاماتتار سانى ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە داۋىس بەرۋگە قاتىسقان 7 ميلليون 954 مىڭ 666 ادام نەمەسە 87,15 پايىز بولدى.