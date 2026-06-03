اقمولا وبلىسىندا زاڭسىز كيىك اۋلاعان استانا تۇرعىنى ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنىڭ 46 جاستاعى تۇرعىنى زاڭسىز اتىپ العان كيىك ەتىن كۆادروسيكلمەن تاسىمالداعان.
اقمولا وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، 1-ماۋسىم كۇنى سەلينوگراد اۋدانىنا قاراستى اقمەشىت اۋىلىنىڭ ماڭىندا زاڭسىز اڭ اۋلاۋ فاكتىسى تۋرالى اقپارات تۇسكەن. وقيعا ورنىنا تابيعاتتى قورعاۋ پوليتسياسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى جەدەل تۇردە بارعان.
تەكسەرۋ بارىسىندا ەكى كيىكتىڭ ولەكسەسى تيەلگەن كۆادروسيكل انىقتالدى.
- اتالعان دەرەك بويىنشا زاڭسىز اڭ اۋلاۋ فاكتىسىمەن سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ باستالدى. قىلمىس جاسادى دەگەن كۇدىكپەن استانا قالاسىنىڭ 46 جاستاعى تۇرعىنى ۇستالدى. قازىرگى ۋاقىتتا وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايىن انىقتاۋعا باعىتتالعان قاجەتتى تەرگەۋ شارالارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆودان.
جىل باسىنان بەرى اقمولا وبلىسىندا زاڭسىز اڭ اۋلاۋعا بايلانىستى ەكى قىلمىستىق ءىس تىركەلگەن.
پوليتسيا ازاماتتارعا زاڭسىز اڭ اۋلاعانى ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلگەنىن تاعى دا ەسكە سالدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن جەتىسۋدا جارتى توننادان استام كيىك ءمۇيىزى زاڭسىز اينالىمنان الىنعانىن جازعان ەدىك.