اقمولا وبلىسىندا جولاۋشىلار پويىزى 13 باس مالدى قاعىپ كەتتى
استانا. قازاقپارات - كولىكتەگى پوليتسيا دەپارتامەنتى اقمولا وبلىسىندا «پەتروپاۆل - الماتى» باعىتىنداعى جولاۋشىلار پويىزى 13 باس مالدى قاعىپ كەتتى، دەپ حابارلايدى 24KZ.
وقيعا 13 -قىركۇيەكتە ماكينكا - ەلتاي ارالىعىندا بولعان. ماشينيست تەمىرجول جولىندا ۇساق مالدىڭ جۇرگەنىن بايقاپ، شۇعىل تەجەۋ قولدانعان. قابىلدانعان شارالارعا قاراماستان، پويىز 13 باس مالدى قاعىپ كەتكەن. وقيعا سالدارىنان پويىز قوزعالىسى 9 مينۋتقا توقتادى.
كولىك پوليتسەيلەرى جانۋارلاردىڭ يەسىن اقمولا وبلىسىنىڭ 63 جاستاعى تۇرعىنىن انىقتادى. تەمىرجولدىڭ بولىنگەن جولاعىندا مال جايۋ قاعيدالارىن بۇزعانى ءۇشىن ازامات اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى، - دەدى كولىكتەگى پ د باستىعىنىڭ ورىنباسارى قۇرمەت ماجىكەنوۆ.
جىل باسىنان بەرى كولىكتەگى پوليتسيا دەپارتامەنتى پويىزداردىڭ شۇعىل تەجەۋىنە قاتىستى 1005 فاكتىنى تىركەگەن. ونىڭ 746-سى اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىنىڭ تەمىرجول جولدارىنا شىعۋىنا بايلانىستى. پوليتسيا مال يەلەرىن تەمىرجول ماڭىندا جانۋارلاردى قاراۋسىز قالدىرماۋعا شاقىرادى. باقىلاۋسىز جۇرگەن مال پويىز قوزعالىسىنا كەدەرگى كەلتىرىپ قانا قويماي، جولاۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە دە قاۋىپ توندىرەدى.