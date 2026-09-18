KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    اقمولا وبلىسىندا جولاۋشىلار پويىزى 13 باس مالدى قاعىپ كەتتى

    استانا. قازاقپارات - كولىكتەگى پوليتسيا دەپارتامەنتى اقمولا وبلىسىندا «پەتروپاۆل - الماتى» باعىتىنداعى جولاۋشىلار پويىزى 13 باس مالدى قاعىپ كەتتى، دەپ حابارلايدى 24KZ.

    Қазақстанда алғаш рет жеке тасымалдаушы пойызында Starlink интернеті пайда болды
    Фото: Қазақстан темір жолы

     وقيعا 13 -قىركۇيەكتە ماكينكا - ەلتاي ارالىعىندا بولعان. ماشينيست تەمىرجول جولىندا ۇساق مالدىڭ جۇرگەنىن بايقاپ، شۇعىل تەجەۋ قولدانعان. قابىلدانعان شارالارعا قاراماستان، پويىز 13 باس مالدى قاعىپ كەتكەن. وقيعا سالدارىنان پويىز قوزعالىسى 9 مينۋتقا توقتادى.

     كولىك پوليتسەيلەرى جانۋارلاردىڭ يەسىن اقمولا وبلىسىنىڭ 63 جاستاعى تۇرعىنىن انىقتادى. تەمىرجولدىڭ بولىنگەن جولاعىندا مال جايۋ قاعيدالارىن بۇزعانى ءۇشىن ازامات اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى، - دەدى كولىكتەگى پ د باستىعىنىڭ ورىنباسارى قۇرمەت ماجىكەنوۆ.

    جىل باسىنان بەرى كولىكتەگى پوليتسيا دەپارتامەنتى پويىزداردىڭ شۇعىل تەجەۋىنە قاتىستى 1005 فاكتىنى تىركەگەن. ونىڭ 746-سى اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىنىڭ تەمىرجول جولدارىنا شىعۋىنا بايلانىستى. پوليتسيا مال يەلەرىن تەمىرجول ماڭىندا جانۋارلاردى قاراۋسىز قالدىرماۋعا شاقىرادى. باقىلاۋسىز جۇرگەن مال پويىز قوزعالىسىنا كەدەرگى كەلتىرىپ قانا قويماي، جولاۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە دە قاۋىپ توندىرەدى.

    زاڭ جانە قۇقىق قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور