KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    اقمولا وبلىسىندا جول اپاتىنان بەس ادام قازا تاپتى

    استانا. KAZINFORM - اقمولا وبلىسىندا بولعان جول اپاتىنان بەس ادام قازا تاپتى، تاعى بەس ادام جاراقات الدى. وقيعا بويىنشا تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر.

    в
    Фото: 716.kz

    وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، وقيعا 21 -ماۋسىمدا «استانا - قورعالجىن» اۆتوجولىندا بولدى. Kia ،Toyota Fortuner جانە Toyota Land Cruiser - ءۇش كولىك ءبىر-بىرىمەن سوقتىعىستى.

    - اپات سالدارىنان Toyota ماركالى ەكى كولىك ورتەنىپ كەتتى. الدىن الا دەرەكتەر بويىنشا، اپاتتان بەس ادام قازا تاپقان. تاعى بەس ادام جاراقات الىپ، مەديسينالىق مەكەمەلەرگە جەتكىزىلدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆەدومستۆو.

    ايماقتىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى جاراقات العانداردىڭ استاناعا جىبەرىلگەنىن حابارلادى.

    قازىر پوليتسيا اپاتتىڭ بارلىق ءمان-جايىن انىقتاپ جاتىر.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پاۆلودار وبلىسىندا بولعان جول اپاتىنان ەكى ادام قازا تاپقانىن حابارلاعان ەدىك.

    قوعام وقيعا
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور