اقمولا وبلىسىندا جول اپاتىنان بەس ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - اقمولا وبلىسىندا بولعان جول اپاتىنان بەس ادام قازا تاپتى، تاعى بەس ادام جاراقات الدى. وقيعا بويىنشا تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر.
وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، وقيعا 21 -ماۋسىمدا «استانا - قورعالجىن» اۆتوجولىندا بولدى. Kia ،Toyota Fortuner جانە Toyota Land Cruiser - ءۇش كولىك ءبىر-بىرىمەن سوقتىعىستى.
- اپات سالدارىنان Toyota ماركالى ەكى كولىك ورتەنىپ كەتتى. الدىن الا دەرەكتەر بويىنشا، اپاتتان بەس ادام قازا تاپقان. تاعى بەس ادام جاراقات الىپ، مەديسينالىق مەكەمەلەرگە جەتكىزىلدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆەدومستۆو.
ايماقتىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى جاراقات العانداردىڭ استاناعا جىبەرىلگەنىن حابارلادى.
قازىر پوليتسيا اپاتتىڭ بارلىق ءمان-جايىن انىقتاپ جاتىر.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پاۆلودار وبلىسىندا بولعان جول اپاتىنان ەكى ادام قازا تاپقانىن حابارلاعان ەدىك.