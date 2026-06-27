اقمولا وبلىسىندا 200 دەن اسا ادام قانداس مارتەبەسىن الدى
استانا. KAZINFORM - اقمولا وبلىسىنا جىل باسىنان بەرى 200-دەن استام ەتنيكالىق قازاق كوشىپ كەلدى. ولاردىڭ دەنى موڭعوليا، قىتاي جانە رەسەيدەن قونىس اۋدارعان.
اتا جۇرتقا اسىققان اعايىنعا مەملەكەتتەن جان-جاقتى كومەك كورسەتىلدى. باسپانا الۋعا قارجى ءبولىنىپ، تۇراقتى جۇمىس بەرىلدى. اتامەكەنىن اڭساپ كەلگەندەردىڭ ءبىرى - تولەۋجان سايلاۋ ۇلىنىڭ وتباسى. موڭعوليادان كەلگەن ولار كوكشەتاۋ ىرگەسىندەگى نۇرلى كوش اۋىلىندا تۇرادى. قازىر مال ءوسىرىپ، ءناپاقاسىن تاۋىپ وتىر.
تولەۋجان سايلاۋ، نۇرلى كوش اۋىلىنىڭ تۇرعىنى:
- ءوزىمىزدىڭ قازاق ەلىمىز، قازاق جۇرتىمىز، جەرىمىز دەپ كەزىندە اكە-شەشەمىزبەن ءبارىمىز كوشىپ كەلگەنبىز. سودان بەرى تۇرىپ جاتىرمىز. بالا-شاعامىزدى وقىتتىق. ءيا، قازىرگى ءبىزدىڭ نەگىزگى تابىس كوزىمىز - مال شارۋاشىلىعى.
ال مەرەيگۇل ءبادىلحان وسى اۋىلداعى بالاباقشادا تاربيەشىنىڭ كومەكشىسى بوپ ىستەيدى. قازىر جۇرت قاتارلى تۇرمىس كەشىپ، وتباسىنا قولداۋ كورسەتىپ وتىر.
مەرەيگۇل ءبادىلحان، نۇرلى كوش اۋىلىنىڭ تۇرعىنى:
- قازاقستانعا 2024 -جىلى قونىس اۋدارىپ، كەلدىك. اتامەكەنىمىزگە كەلگەنىمىز بالالارىمىز، ۇرپاقتارىمىز ءۇشىن اتامەنكەنگە، قازاق ەلىنە جەتكىزەيىكشى دەپ. سول بالالارىمىزدىڭ كەلەشەگى ءۇشىن كەلدىك. كەلە قالعاندا بارلىق كومەگىن كورسەتتى. اقشالاي كومەگىن بەردى. ءۇيىن بەردى. قازىر ەندى جۇمىسپەن قامتىدى.
جالپى نۇرلى كوش اۋىلى قانداستاردىڭ جىلى ۇياسىنا اينالعان. مۇندا 300-گە جۋىق ءتۇتىن بار. جەتى مەملەكەتتەن قونىس اۋدارعان مىڭ جارىمعا جۋىق ادام تۇرادى. بارلىعى مەملەكەت تاراپىنان ءتيىستى قولداۋ العان. سوڭعى جىلدارى قانداستاردى جۇمىسپەن قامتۋ ماسەلەسى دە تولىق شەشىمىن تاپتى.
ەرلان مۇحامەدين، جۇمىسپەن قامتۋ جانە الەۋمەتتىك باعدارلامالاردى ۇيلەستىرۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى:
- بۇرىن قانداستاردىڭ 30-40 پايىزى عانا جۇمىسپەن قامتىلاتىن. قازىر بۇل كورسەتكىشتى 100 پايىزعا جەتكىزدىك. كوشىپ كەلگەن ءار ادام اۋەلى ارنايى وقۋدان ءوتىپ، ماماندىق مەڭگەرەدى. سودان كەيىن ولارعا جۇمىس تابۋعا ىقپالداسامىز.
ايتا كەتۋ كەرەك، بىلتىر ايماققا مىڭعا جۋىق ەتنيكالىق قازاق قونىستاندى. ولارعا مەملەكەت تاراپىنان 345 ميلليون تەڭگە ءبولىندى. ونىڭ 256 ميلليونى ءۇي ساتىپ الۋعا، قالعانى پاتەر جالداپ، كوشىپ قونۋعا جۇمسالدى. ال بيىل جىل باسىنان بەرى 202 ادام قانداس مارتەبەسىن الدى.
24.kz