اقمولا وبلىسىندا 18 جاستاعى جىگىت توكقا ءتۇسىپ قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - اقمولا وبلىسىندا عيماراتتىڭ قاسبەتىن بولشەكتەۋ كەزىندە 18 جاستاعى جىگىتتى توك سوعىپ، كوز جۇمدى. ونىمەن بىرگە بولعان كامەلەتكە تولماعان جاسءوسپىرىم اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
اقمولا وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، 22 -شىلدە كۇنى كوكشەتاۋ قالالىق پوليتسيا باسقارماسىندا 2008 -جىلى تۋعان جاس جىگىتتىڭ ەلەكتر توگىنان قازا بولۋ دەرەگى تىركەلگەن.
- الدىن الا مالىمەت بويىنشا، تاشەنوۆ كوشەسىندەگى عيماراتتىڭ قاسبەتىن بولشەكتەۋ كەزىندە مەتالل پروفيل ەلەكتر بەرۋ جەلىسىنە ءتيىپ كەتكەن. سونىڭ سالدارىنان جاس جىگىت وتە اۋىر ەلەكتر جاراقاتىن الدى. ونىڭ جانىندا بولعان كامەلەتكە تولماعان جاس ءوسپىرىم دە ەلەكتر جاراقاتىمەن اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو.
وقيعاعا بايلانىستى ەڭبەك قاۋىپسىزدىگى قاعيدالارىن بۇزۋ فاكتىسى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ- تەكسەرۋ باستالدى. قاجەتتى ساراپتامالار تاعايىندالىپ، تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- تەرگەۋ ناتيجەسى بويىنشا بارلىق قاتىسى بار تۇلعالاردىڭ ارەكەتىنە قۇقىقتىق باعا بەرىلەدى. زاڭدا كوزدەلگەن نەگىزدەر بولعان جاعدايدا كىنالىلەر قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا سايكەس جاۋاپقا تارتىلادى، - دەپ مالىمدەدى پوليتسيا.
اقمولا وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، ەكىنشى زارداپ شەككەن جاس ءوسپىرىم كوپبەيىندى وبلىستىق بالالار اۋرۋحاناسىنا جەتكىزىلگەن.
- ناۋقاستىڭ جاعدايى تۇراقتى. ومىرىنە تىكەلەي قاۋىپ جوق. ول بىرنەشە ساعات جانساقتاۋ بولىمىندە دارىگەرلەردىڭ باقىلاۋىندا بولدى. قازىرگى ۋاقىتتا بارلىق قاجەتتى مەديتسينالىق كومەكتى الىپ جاتىر، - دەدى دارىگەرلەر.
بۇعان دەيىن سەمەيدە سەمەيدە ەكى بالا سۋعا باتىپ كەتكەنىن حابارلادىق.