اقتوبەلىك تۇرعىن ءبىر وتباسى مۇشەلەرى ءۇشىن زيراتتان ورىن الىپ قالماق بولدى
اقتوبە. KAZINFORM - مۇنى سەنىمگەرلىك باسقارۋ كومپانياسى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى ارالاۋ كەزىندە بايقاپ قالعان. كەيىن بەيىت قۇرىلىسىن توقتاتۋدى تالاپ ەتتى.
وقيعا اقتوبە قالاسىنداعى زيراتتاردىڭ بىرىندە بولدى. ۇلىنان ايىرىلعان وتباسى سول اۋماقتى بەلگىلەپ، اتا-اناسى مەن كەلىنىنە دەپ ورىن دايىندايدى. ول ءۇشىن ىرگەتاسىن دا قۇيىپ باستاعان. اۋماققا جاۋاپتى «Financial World» ج ش س- ءى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى انۋار كۋجانوۆ باقىلاۋ، ارالاۋ كەزىندە انىقتاپ، بىردەن تالاپتى ءتۇسىندىردى.
- ءبىزدىڭ كومپانيا 2022 -جىلى 45 زيراتتى سەنىمگەرلىك باسقارۋعا الدى. كۇن سايىن اۋماقتى قاراپ، باقىلاپ جۇرەمىز، كۇتىمىن جاسايمىز، قوقىستان تازارتامىز. جاز ايىندا مۇندا تۇرمىستىق قالدىق تاستاپ كەتەتىن ادامدار كوپ. ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ، الدىن الامىز. بۇل جولى دا سولاي بولدى. مەن ۇلكەن اۋماقتا جۇمىس ىستەپ جاتقان ادامداردى كورىپ، كولىكتى توقتاتتىم. مۇندا ءبىر وتباسىنىڭ بالاسى جەرلەنگەن. ءارى قاراي ونىڭ اتا-اناسىنا، ءتىپتى كەلىنىنە دە ورىن الىپ قالعىسى كەلىپ تۇر. بۇل دۇرىس ەمەس. بىزدە ەرلى-زايىپتىنىڭ ءبىرى كوز جۇمسا، ەكىنشى ورىندى قالدىرادى. بۇل قالىپتى جاعداي. ءبىراق ءبىر اۋلەتكە ورىن الىپ قالۋعا بولمايدى. جەر جەتكىلىكتى، ول ءۇشىن ۋايىمعا سالىنباعان ءجون، - دەدى انۋار كۋجانوۆ.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە ءار ادامعا زيراتتان 6 شارشى مەتر جەر تەگىن بەرىلەدى. ەكىنشى ادامعا ورىن الۋعا رۇقسات بار. قازىرگى كەزدە اقتوبە قالاسىنداعى زيراتتاردىڭ كوبى تولىپ، جابىلىپ جاتىر. سوندىقتان قالا اكىمدىگى تاعى 65 گەكتار جەر ءبولىندى. سەنىمگەرلىك باسقارۋ كومپانياسى بۇل جەرگە ينفراقۇرىلىم جۇرگىزىلەدى.
بۇعان دەيىن اتىراۋداعى زيراتتاردىڭ بىرىندە ادام سۇيەگى شاشىلىپ جاتقانى تۋرالى جازعان ەدىك. بۇل جاعداي اتىراۋ وبلىسى جىلىوي اۋدانىنداعى ەسكى قاراتون ەلدى مەكەنىندەگى كونە زيراتتىڭ اۋماعىندا بولعان. الدىن الا مالىمەتكە سايكەس، اتالعان قورىم ⅩⅩ عاسىردىڭ باسىنا تيەسىلى.