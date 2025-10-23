اقتوبەدەگى 12 ادامنىڭ قازاسى: تەرگەۋ جونىندە ۇكىمەتتىك كوميسسيا قۇرىلدى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ تاپسىرماسىمەن اقتوبە وبلىسى ايتەكە بي اۋدانى بوگەتساي اۋىلىنىڭ شەتىندە بولعان جول-كولىك وقيعاسىنىڭ سەبەپتەرىن تەرگەۋ جونىندە ۇكىمەتتىك كوميسسيا قۇرىلعانى انىقتالدى.
ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، پرەمەر- مينيستر كوميسسياعا جۇمىسىن دەرەۋ باستاۋدى، جول اپاتىنىڭ سەبەپتەرىن جان-جاقتى تەكسەرۋدى، قازا بولعاندار مەن زارداپ شەككەندەردىڭ وتباسىلارىنا ءبىرىنشى كەزەكتەگى كومەك كورسەتۋ شارالارىن قابىلداۋدى تاپسىردى.
- پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ باسشىلىق ەتەتىن كوميسسيا قۇرامىندا ىشكى ىستەر، ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە كولىك مينيسترلىكتەرىنىڭ جەتەكشىلەرى، اقتوبە وبلىسى اكىمدىگىنىڭ باسشىلىعى بار، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالساق، اقتوبەدە ەكى كولىك سوقتىعىسىپ، 12 ادام قازا تاپتى. وقيعا ايتەكە بي اۋدانى بەلقوپا اۋىلى ماڭىندا بولدى. جۇك كولىگى مەن جولاۋشىلار تاسىمالدايتىن گازەل سوقتىعىستى.
امان قالعان جولاۋشىلاردىڭ ۇشەۋى اۋىر جاعدايدا ەكەنى ايتىلدى.
جول-كولىك وقيعاسىنان سوڭ سامارا-شىمكەنت تاسجولىنىڭ ءبىر بولىگى جابىلدى.
ءى ءى م اقتوبە وبلىسىنداعى جول-كولىك وقيعاسىن تەرگەۋ ءۇشىن ارنايى توپ جىبەردى.