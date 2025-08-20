21:31, 20 - تامىز 2025 | GMT +5
اقتوبەدە سۋشي جەگەن 8 ادام ينفەكتسيالىق اۋرۋحاناعا ءتۇستى
اقتوبە. KAZINFORM - قازىرگى كەزدە ولاردى ەپيدەميولوگ ماماندار تەكسەرىپ جاتىر.
ءبىر تۇندە وبلىستىق كلينيكالىق ينفەكسيالىق اۋرۋحاناعا 8 ادام ءتۇستى. ولاردىڭ تەك التاۋى عانا اۋرۋحانادا جاتىپ، ەم قابىلداعان.
- اۋرۋحاناعا جاتقان 6 ادامنىڭ ەكەۋى بالا. ال ەكەۋى ەمدى ستاتسيوناردا قابىلدايتىنىن ايتتى. دارىگەرلەر بارلىق ناۋقاستى قاراپ شىعىپ، قاجەتتى ەم تاعايىندادى. ناۋقاستاردىڭ جاعدايى تۇراقتى، - دەپ حابارلادى وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
اقتوبە وبلىستىق سانيتاريالىق- ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا تەرگەپ- تەكسەرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. استان ۋلانۋ سەبەبى تەكسەرۋدەن سوڭ بەلگىلى بولادى.