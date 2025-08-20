ق ز
    اقتوبەدە سۋشي جەگەن 8 ادام ينفەكتسيالىق اۋرۋحاناعا ءتۇستى

    اقتوبە. KAZINFORM - قازىرگى كەزدە ولاردى ەپيدەميولوگ ماماندار تەكسەرىپ جاتىر.

    суши
    Фото: freepik.com

    ءبىر تۇندە وبلىستىق كلينيكالىق ينفەكسيالىق اۋرۋحاناعا 8 ادام ءتۇستى. ولاردىڭ تەك التاۋى عانا اۋرۋحانادا جاتىپ، ەم قابىلداعان.

    - اۋرۋحاناعا جاتقان 6 ادامنىڭ ەكەۋى بالا. ال ەكەۋى ەمدى ستاتسيوناردا قابىلدايتىنىن ايتتى. دارىگەرلەر بارلىق ناۋقاستى قاراپ شىعىپ، قاجەتتى ەم تاعايىندادى. ناۋقاستاردىڭ جاعدايى تۇراقتى، - دەپ حابارلادى وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    اقتوبە وبلىستىق سانيتاريالىق- ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا تەرگەپ- تەكسەرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. استان ۋلانۋ سەبەبى تەكسەرۋدەن سوڭ بەلگىلى بولادى.

    قوعام
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
