اقتوبەدە كيىك ەتىنە سۇرانىس جوعارى
اقتوبە. KAZINFORM - ورالدان اقتوبەگە كيىك ۇشاسى جەتكىزىلىپ جاتىر. قازىرگى كەزدە ەت ءۇش بازاردا ساتىلىمعا شىقتى.
اقتوبە قالاسىنىڭ كوممۋنالدىق بازارىمەن قاتار ەكى ساۋدا ورنىندا كيىك ەتى ساتۋعا شىعارىلعان. كوبىنە الەۋمەتتىك جەلى ارقىلى حابارلاندىرۋ بەرىلەدى.
سول كەزدە كورگەن-بىلگەن ادامدار لەزدە بارىپ، وزىنە ۇناعان ۇشانى تاڭداپ، بولشەكتەپ الادى. كەلۋشىلەر بالا كەزدە كيىك ەتىنەن ءدام تاتقانىن، قازىر دە بالالارىنىڭ سۇرانىسىمەن كەلىپ، تاڭداعانىن جاسىرمادى.
- ايتەكە بي اۋدانىندا تۇرعانمىن. بالا كەزىمىزدە كيىك كوپ بولدى. ول كەزدە كيىكتى قورعاۋ تۋرالى زاڭ بولمادى، ءمۇيىزىنىڭ باعالى، قىمبات ەكەنىن دە ەشكىم بىلمەدى. سول كەزدە كيىك ەتىن جەگەن ەدىك. ءبىراق ءبىرازدان بەرى ءدامىن تاتپاعان سوڭ ساتىپ الۋدى ءجون كوردىك. قۋىرىپ، قايتا جەپ كورگىم كەلدى. نەمەرەم قاراپ، تاڭداپ بەرشى دەگەن ۇسىنىسىن جەردە قالدىرمادىم. كيىك ەتىنىڭ پايداسى تۋرالى كوپ بىلە قويمايمىن، - دەدى قالا تۇرعىنى كەنجەعالي قوشانوۆ.
اقتوبە قالاسىنداعى بازارلاردىڭ بىرىنە كيىك ەتىن تاسىمالداپ جاتقان ساتۋشىلار بۇگىن دە بىر جۇك كولىگىن ءتۇسىرىپ الدى. كيىك ورال قالاسىندا سويىلىپ، تازارتىلادى.
ونى ءبىر رەتتىك پاكەتكە وراپ، قاتىرادى. مۇزداتقىشتا ادبەن قاتقان سوڭ ۇشاسىن جۇك كولىگىمەن تاسىمالدايدى. ەكى قالا اراسىنا ءبىر كۇن ۋاقىت جەتكىلىكتى.
- اقتوبە تۇرعىندارى مەن قوناقتارى تامىز ايىنىڭ سوڭى، قىركۇيەك ايىنىڭ باسىنان باستاپ كيىك ەتىن ساتىپ الىپ جاتىر. ءوتىمى جاقسى. ۇلكەن كىسىلەر بالا كۇنگى ءدامدى ايتىپ كەلەدى. ەتى وتە پايدالى. اقۋىزعا باي، ديەتالىق ەت. جۇكتى كەلىنشەكتەرگە دە پايدالى. سەبەبى كيىك دالالىقتا ءتۇرلى شوپپەن قورەكتەنەدى. ەتى دە دارۋمەنگە تولى. قازىر كيىك ەتى بار. اراعا 10-15 كۇن سالىپ، اكەلىپ جاتىرمىز. ءبىر اكەلگەندە 3-10 تونناسىن تاسىمالداپ، مۇزداتقىشتا ساقتاپ، ساتا بەرەمىز، - دەدى ساتۋشى ارتۋر ساعىنتايەۆ.
الەۋمەتتىك جەلى ارقىلى عانا ەمەس، ادامدار ءبىر-بىرىنەن ەستىپ كەلىپ جاتىر.
- ءبىر اقتوبەلىك كيىك ەتىن ساتىپ الدى، كەيىن ونىڭ ارتىنان 10-15 ادام ەستىپ كەلدى. كوبىنە ۇلكەن كىسىلەر كەلەدى مۇندا. سوندىقتان بولار، ءبىر جۇك كولىگىنە تيىلگەن كيىك ەتى كەيدە 2-3 كۇندە ءوتىپ كەتەدى. قازىر ءبىز كاۋاپقا دايىن ەتىپ تۇزداپ بەرۋدى دە جارنامالاپ جاتىرمىز. كەيبىر ساتىپ الۋشىلار الدىمەن سول ادىسپەن ءدامىن تاتىپ، كەيىن عانا ۇشاسىن ساتىپ الدى. سونىمەن بىرگە كيىك ەتىنەن كوتلەت تە جاساۋعا بولادى. تاپسىرىس بەرسە، ونى دا جاساپ بەرۋگە ءازىرمىز. نەگىزى كورىپ، تاڭداپ العان دۇرىس. ءبىر ادام تاڭەرتەڭ الىپ، كەشكە قايتا اكەلەتىن كەزدەر بولادى، - دەدى ساتۋشى ارتۋر ساعىنتايەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، كيىك ەتى قازان ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن ساتىلۋى مۇمكىن.
- كوبى كيىك اتۋ، ونى سويۋ جايىن سۇرايدى. بۇل جۇمىستىڭ ءبارى ورال قالاسىندا اتقارىلادى. سويعان سوڭ قاتىرىپ، وراپ بەرەدى. ءبىر كۇندە اقتوبەگە جەتكىزەمىز، - دەدى ارتۋر ساعىنتايەۆ.
ايتا كەتەيىك ب ق و اۋىل شارۋاشىلىعى باسقارماسىنىڭ باسشىسى جاسۇلان حاليۋلليننىڭ ايتۋىنشا، ورالدا «كايروۆ» ج ك، «امانگەلدى» ج ك، «جالپاقتال» اۋىل شارۋاشىلىعى وندىرىستىك كووپەراتيۆى جانە «جەڭىس» ج ك كيىك ەتىن ۇشالاي ساتىپ جاتىر.
ەكولوگيا ءمينيسترى كيىك ەتىنىڭ ساپاسىنا ەشقانداي كۇمان بولماۋى كەرەك ەكەنىن ايتتى. سەبەبى سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ ورگاندارىنىڭ ماماندارى بۇكىل پروتسەدۋرانى قاداعالايدى.
اۆتور
التىناي ساعىندىقوۆا