اقتوبەدە كيىك ەتى ساتىلا باستادى
استانا. قازاقپارات - اقتوبەدە كيىك ەتى ساۋداعا شىقتى. تاڭسىق اسقا سۇرانىس جوعارى. ەكى كۇندە شامامەن 4 تونناسى ءوتىپ كەتكەن.
كەلىسى 1800 تەڭگە. ەت باتىس قازاقستان وبلىسىنان تۇتاس، مۇزداتىلعان كۇيدە جەتكىزىلىپ جاتىر. عالىمدار: «اقبوكەن ەتىنىڭ ادام اعزاسىنا پايداسى زور»، - دەيدى. اسىرەسە، باۋىرى اۋىرعان، اسقازاننىڭ سوزىلمالى دەرتىنە شالدىققاندارعا تاپتىرماس ەم. ءونىمنىڭ ساپاسىن ماماندار قاداعالاپ وتىر. ياعني، ەت ساۋداعا شىققانشا بىرنەشە مارتە تەكسەرىلەدى.
گۇلايىم تۇياقوۆا، ۆەتەريناريالىق-سانيتارلىق ساراپتاما زەرتحاناسىنىڭ مەڭگەرۋشىسى:
- ەت مىندەتتى تۇردە تەكسەرىلەدى. بىزگە ساتۋعا رۇقسات بەرەتىن قۇجاتتارىمەن كەلەدى. بازارعا جەتكەن سوڭ تاعى ءبىر مارتە قارايمىز. مىندەتتى تۇردە قايناتۋ سىناماسىن الامىز جانە تريحينەللەزگە تەكسەرەمىز. اۋرۋدىڭ بار-جوعىن جانە مالدىڭ قالاي سويىلعانىن قارايمىز.
24.kz