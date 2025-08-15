ق ز
    اقتوبەدە كيىك ەتى ساتىلا باستادى

    استانا. قازاقپارات - اقتوبەدە كيىك ەتى ساۋداعا شىقتى. تاڭسىق اسقا سۇرانىس جوعارى. ەكى كۇندە شامامەن 4 تونناسى ءوتىپ كەتكەن.

    Өзбекстан Қазақстаннан 500 киік алу бойынша келіссөз жүргізіп жатыр
    Фото: gov.kz

     كەلىسى 1800 تەڭگە. ەت باتىس قازاقستان وبلىسىنان تۇتاس، مۇزداتىلعان كۇيدە جەتكىزىلىپ جاتىر. عالىمدار: «اقبوكەن ەتىنىڭ ادام اعزاسىنا پايداسى زور»، - دەيدى. اسىرەسە، باۋىرى اۋىرعان، اسقازاننىڭ سوزىلمالى دەرتىنە شالدىققاندارعا تاپتىرماس ەم. ءونىمنىڭ ساپاسىن ماماندار قاداعالاپ وتىر. ياعني، ەت ساۋداعا شىققانشا بىرنەشە مارتە تەكسەرىلەدى.

    گۇلايىم تۇياقوۆا، ۆەتەريناريالىق-سانيتارلىق ساراپتاما زەرتحاناسىنىڭ مەڭگەرۋشىسى:

    - ەت مىندەتتى تۇردە تەكسەرىلەدى. بىزگە ساتۋعا رۇقسات بەرەتىن قۇجاتتارىمەن كەلەدى. بازارعا جەتكەن سوڭ تاعى ءبىر مارتە قارايمىز. مىندەتتى تۇردە قايناتۋ سىناماسىن الامىز جانە تريحينەللەزگە تەكسەرەمىز. اۋرۋدىڭ بار-جوعىن جانە مالدىڭ قالاي سويىلعانىن قارايمىز.

     24.kz 

