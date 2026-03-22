اقتوبەدە «جىراۋلار جولىمەن» جىر جوباسى الەمدىك رەكوردتار تىزىمىنە ەندى
اقتوبە. KAZINFORM - اقتوبەدە ناۋرىزناما اياسىندا «ەر ەدىگە» مەكتەبى حالىقارالىق مادەني جوبا ۇيىمداستىردى. باستامانىڭ ماقساتى ۇلتتىق حالىق اۋىز ادەبيەتىنىڭ اسىل مۇراسى سانالاتىن جىراۋلىق ءداستۇردى ساقتاۋ، دامىتۋ جانە جاس ۇرپاق تاربيەسىندەگى رۋحاني ماڭىزىن ايقىنداۋ بولدى.
ءىس- ارا اياسىندا 36 جىرشى جىردى بىرىنەن سوڭ ءبىرى ۇزدىكسىز 24 ساعات بويى ورىنداپ، ۇلتتىق جىراۋلىق ءداستۇردىڭ ومىرشەڭدىگىن دالەلدەدى. باعدارلاماعا «قىرىمنىڭ قىرىق باتىرى» ەپيكالىق تيكلىنىڭ 31000 جولدان تۇراتىن 36 داستانى جانە «پايعامبارلار قيسساسى» ەندى. جىرلاۋ كونە ءداستۇرلى قۇرىلىم بويىنشا جۇرگىزىلىپ، ورىنداۋشىلار ءبىر- ىرىنەن ءىلىپ اكەتۋ ءتاسىلى ارقىلى ەپوستىڭ ۇزدىكسىزدىگىن ساقتادى.
جىر جوباسىنا ازيا مەن افريكا ەلدەرى بويىنشا GBR الەمدىك رەكوردتار كىتابىنىڭ وكىلى جوبا ناتيجەسىن رەسمي تۇردە تىركەدى. ناتيجە تالاپتارعا سايكەس راستالىپ، جوبا الەمدىك رەكوردتار تىزىمىنە ەندى.
ءىس-شارا قازاق حالقىنىڭ عاسىرلار سۇزگىسىنەن ءوتىپ، اتادان بالاعا ميراس بولىپ كەلە جاتقان جىراۋلىق ونەرىن جاڭعىرتۋعا جانە ونى دۇنيەجۇزىلىك دەڭگەيدە ناسيحاتتاۋعا باعىتتالدى.
بۇعان دەيىن اقمولالىقتار جاپپاي «قارا جورعا» بيلەپ، رەكوردتار كىتابىنا ەنگەنىن جازعان ەدىك.