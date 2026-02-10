14:28, 10 - اقپان 2026 | GMT +5
اقتوبەدە جول-كولىك اپاتىنان ءتورت ادام مەرت بولدى
اقتوبە. KAZINFORM - وقيعا اقتوبە-ورسك تاسجولىندا بولدى. قىلمىستىق ءىس قوزعالىپ، تەرگەۋ باستالدى.
قارعالى اۋدانى قوسەستەك اۋىلىندا جەڭىل جانە جۇك كولىگى سوقتىعىستى. پوليتسيا وقيعا ورنىنا بارىپ، سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋدى باستادى.
- الدىن الا مالىمەتتەرگە سايكەس، Opel ماركالى جەڭىل اۆتوكولىكتىڭ جۇرگىزۋشىسى قارسى قوزعالىس جولاعىنا شىعىپ، DAF ماركالى جۇك كولىگىمەن سوقتىعىسقان. جول-كولىك وقيعاسى سالدارىنان جەڭىل اۆتوكولىكتىڭ جۇرگىزۋشىسى مەن ءۇش جولاۋشىسى وقيعا ورنىندا كوز جۇمدى، - دەدى اقتوبە وبلىستىق پ د باستىعىنىڭ ورىنباسارى اردانا سايماعامبەتوۆ.
