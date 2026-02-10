ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    14:28, 10 - اقپان 2026 | GMT +5

    اقتوبەدە جول-كولىك اپاتىنان ءتورت ادام مەرت بولدى

    اقتوبە. KAZINFORM - وقيعا اقتوبە-ورسك تاسجولىندا بولدى. قىلمىستىق ءىس قوزعالىپ، تەرگەۋ باستالدى.

    п
    Фото из соцсетей

    قارعالى اۋدانى قوسەستەك اۋىلىندا جەڭىل جانە جۇك كولىگى سوقتىعىستى. پوليتسيا وقيعا ورنىنا بارىپ، سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋدى باستادى.

    Ақтөбеде жол-көлік апатынан төрт адам мерт болды
    Фото: Ақтөбе облысы ПД

    - الدىن الا مالىمەتتەرگە سايكەس، Opel ماركالى جەڭىل اۆتوكولىكتىڭ جۇرگىزۋشىسى قارسى قوزعالىس جولاعىنا شىعىپ، DAF ماركالى جۇك كولىگىمەن سوقتىعىسقان. جول-كولىك وقيعاسى سالدارىنان جەڭىل اۆتوكولىكتىڭ جۇرگىزۋشىسى مەن ءۇش جولاۋشىسى وقيعا ورنىندا كوز جۇمدى، - دەدى اقتوبە وبلىستىق پ د باستىعىنىڭ ورىنباسارى اردانا سايماعامبەتوۆ.

    بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، اقتوبە-اتىراۋ تاسجولىندا ءبىر مەزەتتە 10 كولىك سوقتىعىسىپ، 3 ادام جەڭىل جاراقاتتاندى.

     

    قوعام وقيعا
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
