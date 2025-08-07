اقتوبەدە ءبىر باسسەيندە ەكى ادام كوز جۇمدى
اقتوبە. KAZINFORM - پوليتسيا ەكى ءتۇرلى ۋاقىتتا بولعان وقيعا بويىنشا دا قىلمىستىق كودەكستىڭ «قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا ساي كەلمەيتىن تاۋارلاردى شىعارۋ نەمەسە ساتۋ، جۇمىستاردى ورىنداۋ نە قىزمەتتەر كورسەتۋ» بابى بويىنشا ءىس قوزعادى.
اقتوبە قالاسىنداعى جەكە باسسەيندەردىڭ بىرىندە 27 جاستاعى ەر ادام كوز جۇمدى. وسى وقيعادان سوڭ پوليتسيا بىردەن قىلمىستىق كودەكستىڭ «قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا ساي كەلمەيتىن تاۋارلاردى شىعارۋ نەمەسە ساتۋ، جۇمىستاردى ورىنداۋ نە قىزمەتتەر كورسەتۋ» بابى بويىنشا ءىس قوزعالىپ، تەرگەۋدى باستادى. وسى اپتادا ءدال سول باسسەيندە 38 جاستاعى ەر ادام كوز جۇمدى.
- ەكىنشى وقيعا بويىنشا دا قىلمىستىق كودەكستىڭ «قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا ساي كەلمەيتىن تاۋارلاردى شىعارۋ نەمەسە ساتۋ، جۇمىستاردى ورىنداۋ نە قىزمەتتەر كورسەتۋ» بابى بويىنشا ءىس قوزعالدى. ساراپتاما قورىتىندىسىنا سۇيەنسەك، ەر ادام جۇرەك- قان تامىرلارى جەتىسپەۋشىلىگىنەن كوز جۇمعان. سوتالدى تەرگەۋ كەزىندە نىسان اكىمشىلىگىنىڭ جۇمىسىنا، سونىڭ ىشىندە قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنىڭ ورىندالۋىنا قاتىستى قۇقىقتىق باعا بەرىلەدى. سونىمەن بىرگە ادام ءومىرى مەن دەنساۋلىعىن ساقتاۋ ءۇشىن تەحنيكالىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ جونىندە ۇيعارىم بەرىلدى، - دەپ حابارلادى وبلىستىق پد باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ جەتەكشىسى ەربولات سارقۇلوۆ.
ايتا كەتەيىك، بيىل شىلدەدە اتىراۋداعى باسسەيندە حلوردان ۋلانۋدىڭ ىقتيمال دەرەگى تىركەلدى. مەديتسينالىق كومەككە جۇگىنگەن 14 ادامنىڭ 3-ەۋى اۋرۋحاناعا جاتقىزىلدى.
اۆتور
التىناي ساعىندىقوۆا