اقتوبەدە پوليتسيا ىسكە قاتىسى جوق ادامدى سوتقا سۇيرەگەن
اقتوبە. KAZINFORM - ماس كۇيىندە كولىك جۇرگىزۋ دەرەگىن تىركەگەن كەزدە رۋلدە وتىرعان ادام وزگەنىڭ قۇجاتىن ۇسىنادى. پوليتسيا ادامنىڭ ءتۇر- تۇلعاسىن ناقتىلاماي، سوتقا وزگە ادامدى اكەلەدى. سوت ءىستى توقتاتتى.
اقتوبە قالاسى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتار جونىندەگى سوتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، پوليتسيا ماس كۇيىندە كولىك جۇرگىزگەن قالا تۇرعىنىنا اكىمشىلىك حاتتاما تولتىرادى. ءىس اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 608-بابى 1-بولىگى بويىنشا قوزعالدى. ەگەر كىناسى دالەلدەنسە 15 تاۋلىككە قامالىپ، كولىك جۇرگىزۋ كۋالىگىنەن 7 جىلعا ايىرىلادى. الايدا ءىس توقتاتىلدى.
- كولىكتى توقتاتقان ساتتە رۋلدە بولعان ادام پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنە ءوزىن باسقاشا تانىستىرىپ، وزگەنىڭ ساقتاندىرۋ پوليسىن ۇسىنعان. كەيىن الكوگولدىك ماساڭ كۇيدى انىقتاۋ ماقساتىندا مەديتسينالىق كۋالاندىرۋدان وتكەن. پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىن جاڭىلىستىرعان، سول ساتتە جۇرگىزۋشىنىڭ جەكە باسى ناقتى انىقتالماعان. ال ءىس ماتەريالدارىندا كولىك قۇرالىن قۇجاتتا كورسەتىلگەن ادامنىڭ باسقارعانىن راستايتىن دالەل جوق. دالەلدەمەلەردىڭ بولماۋىنا بايلانىستى ءىس توقتاتىلدى. سوت قاۋلىسى زاڭدى كۇشىنە ەندى، - دەپ حابارلادى اقتوبە قالاسى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتار جونىندەگى سوتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ايتا كەتەيىك، تۇركىستاندا بىرنەشە جىلعا كولىك باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرىلعانىنا قاراماي ماس كۇيدە رولگە وتىرعان جۇرگىزۋشى ۇستالدى.