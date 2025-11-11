اقتوبە وبلىسىندا قالا اكىمى پارا الدى دەگەن كۇدىكپەن ۇستالدى
اقتوبە. KAZINFORM - حرومتاۋ قالاسىنىڭ اكىمى ساعىندىق شابىقبايەۆ پارا الدى دەگەن كۇدىكپەن ۇستالدى. ەندى ول تەرگەۋ اياقتالعانشا قاماۋدا وتىرادى.
- سوت 2 ايعا سانكسيا بەردى. وزگە اقپارات بەرىلمەيدى، - دەپ حابارلادى اقتوبە وبلىستىق سوتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
حرومتاۋ اۋدانى اكىمدىگىنىڭ رەسمي پاراقشاسىنداعى اقپاراتقا سۇيەنسەك، 40 جاستاعى ساعىندىق شابىقبايەۆ وسىدان ەكى جىل بۇرىن قالا اكىمى قىزمەتىنە كىرىستى. وعان دەيىن اكىمنىڭ ورىنباسارى بولعان. ەڭبەك جولىن 2008 -جىلى ايتەكە بي اۋدانىنداعى حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعىنان باستادى. 2016 -جىلى اكىمشىلىكتە قىزمەت ەتتى. 2017 -جىلدان باستاپ حرومتاۋ اۋدانى اكىمىنىڭ اپپاراتىندا جۇمىس ىستەپ، 2018-2023 -جىلدارى ارالىعىندا قالا اكىمىنىڭ ورىنباسارى بولدى.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن شالقار اۋداندىق ساۋلەت، قۇرىلىس جانە قالا قۇرىلىسى ءبولىمىنىڭ باسشىسى شۇعا ءسادۋاقاسوۆا پارا العانى ءۇشىن 7 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. سۋديا اقتوبە وبلىسى اكىمىنە جەكە قاۋلى شىعاردى.