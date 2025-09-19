اقتوبە وبلىسىندا مال ۇرلىعىنا كۇدىكتىلەر قىلمىس ۇستىندە ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - اقتوبە وبلىسىندا پوليتسەيلەر مال ۇرلىعىنا كۇدىكتىلەردى قىلمىس ۇستىندە ۇستادى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ ۇيىمداسقان قىلمىسقا قارسى كۇرەس باسقارماسى جۇرگىزگەن جەدەل-ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارى بارىسىندا ەكى ازامات قولعا ءتۇستى.
مارتوك اۋدانى اۋماعىنداعى ورمان القابىندا كۇدىكتىلەر زاتتاي دالەلدەرمەن ۇستالدى.
ولاردىڭ ءبىرى ۇرلانعان جىلقىنىڭ ەتىن سول جەردە ءبولىپ جاتقان ساتىندە قولعا تۇسكەن. تەرگەۋ مالىمەتىنە ساي، كۇدىكتىلەردىڭ ءبىرى جايىلىمداعى جىلقىنى ورمانعا ايداپ اكەلىپ سويعان.
ال ەكىنشىسى دەلدال رەتىندە ەتتى قالا بازارىندا ساتۋدى جوسپارلاعان.
وقيعا ورنىنان پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جىلقىنىڭ سويىلعان ەتىن، سونداي-اق كۇدىكتىلەر پايدالانعان كولىك قۇرالدارىن -موتوتسيكل مەن جول تالعامايتىن اۆتوكولىكتى تاركىلەدى.
اتالعان فاكتى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. قازىرگى ۋاقىتتا كۇدىكتىلەردىڭ باسقا دا ۇقساس قىلمىستارعا قاتىستىلىعى تەكسەرىلۋدە.
پوليتسيا مال يەلەرىنە ءتورت تۇلىكتى قاراۋسىز قالدىرماۋدى جانە ساقتىق شارالارىن قاتاڭ ساقتاۋدى ەسكەرتەدى. سونداي-اق كۇدىكتى ارەكەتتەر بايقالعان جاعدايدا دەرەۋ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا حابارلاسۋعا شاقىرادى.
ايتا كەتەيىك، جاقىندا پاۆلودار وبلىسىندا مال ۇرلىعىمەن اينالىسقان ءۇش قىلمىستىق توپ قۇرىقتالدى.