اقتوبە وبلىسىندا TikTok-تا بالاعات ءسوز ايتقان تۇرعىن قاماۋعا الىندى
استانا. KAZINFORM - اقتوبە وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى ينتەرنەت كەڭىستىگىنە جۇرگىزىلگەن مونيتورينگ بارىسىندا TikTok الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى قۇقىققا قايشى تىكەلەي ەفيردى انىقتادى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
ەفير بارىسىندا ايەل ادام بالاعات سوزدەر ايتىپ، قورلايتىن ىم-يشارالار كورسەتكەن. قۇقىق بۇزۋشى اقتوبە قالاسىنىڭ 26 جاستاعى تۇرعىنى بەرەكە ناگيەۆا ەكەنى انىقتالدى.
سوت شەشىمىمەن ايەل 5 تاۋلىككە اكىمشىلىك قاماۋعا الىندى.
- پوليتسيا الەۋمەتتىك جەلىلەردىڭ قوعامدىق كەڭىستىككە جاتاتىنىن ەسكە سالادى. جاريالانعان كونتەنت پايدالانۋشىلاردى قۇقىققا قايشى ارەكەتتەرى مەن سوزدەرى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىكتەن بوساتپايدى. بالاعات سوزدەر، قورلاۋ جانە قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزاتىن وزگە دە ارەكەتتەر زاڭدا بەلگىلەنگەن جاۋاپكەرشىلىككە اكەپ سوعادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان دەيىن قاراعاندى وبلىسىندا TikTok-تا بالاعات سوزدەر ايتقان ايەل جاۋاپقا تارتىلدى.