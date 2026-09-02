اقتوبەدە شوشقا فەرماسىنا 7 ميلليارد تەڭگە ايىپپۇل سالىنعان
اقتوبە. KAZINFORM - قورشاعان ورتانى قورعاۋ زاڭناماسىن ساقتاماعان «پاريج كوممۋناسى XXI» ج ش س- ءنىڭ مۇلكى بۇعاتتالعان. كاسىپورىن مۇلكى ساتۋعا شىعارىلعانىمەن، كەيبىرى وتپەي قالدى.
2020 -جىلى اقتوبە وبلىسى العا اۋدانى بەستاماق اۋىلىنىڭ تۇرعىندارى جينالىپ، فەرما جۇمىسىنا قارسى شىقتى. فەرمانىڭ جۇمىسىن تەكسەرۋ ءۇشىن ارنايى كوميسسيا قۇرىلدى.
تەكسەرۋ كەزىندە 13,8 گەكتار جەردىڭ توپىراق قۇنارى بۇلىنگەنى انىقتالدى، ياعني 5,6 گەكتار جەر قازىلىپ، قاتتى جانە سۇيىق قالدىق كومىلگەن، قوسىمشا دايىندالعان. بايباقتى وزەنىنىڭ بويىنداعى شارۋاشىلىققا ارنالعان جەرگە قۇرىلىس جۇمىستارى جۇرگىزىلگەن.
ەكولوگيالىق كودەكس، اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكس بويىنشا ءۇش ءىس قوزعالدى. بارلىعى 7 ميلليارد تەڭگەدەن استام شىعىن ەسەپتەلىپ، ايىپپۇل سالىندى.
اتقارۋ ءوندىرىسى سوت ورىنداۋشىلارىنا 2021 -جىلدىڭ شىلدە ايىندا ءتۇستى.
- «پاريج كوممۋناسى XXI » ج ش س- نەن مەملەكەت پايداسىنا 7027459824 تەڭگە ءوندىرۋ تۋرالى ءىس 2021 -جىلدىڭ 14-شىلدەسىندە ءتۇستى. قازىرگى تاڭدا اتقارۋ ءوندىرىسى ورىندالۋدا. وندىرىلگەن سوما — 151459382 تەڭگە. زاڭ بويىنشا ايىپپۇل ەكى ايدا ءوندىرىلۋى كەرەك. ەگەر اتقارۋ وندىرىسىندە مۇلىكتى باعالاۋ، ساتۋ بولسا 4 ايعا سوزىلادى. اتقارۋ ءوندىرىسى كەزىندە مۇلكى ساتۋعا دا شىعارىلدى. ونىڭ ءبىر بولىگى ءوتتى، ءبىر بولىگى ساتىلمادى. ءىس اۋقىمدى. قازىرگى جاعداي وسى، — دەدى اقتوبە وبلىستىق ادىلەت دەپارتامەنتىنىڭ اعا سوت ورىنداۋشىسى اقتىلەۋ ەرەكەنوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەلدەگى زاڭ تالاپتارى بويىنشا ايىپپۇلدى ءوندىرۋ ءۇشىن مۇلىك ەكى رەت ساتۋعا شىعارىلادى. العاشىندا باعا جوعارى بولسا، كەيىن تومەندەيدى.
- ءوندىرۋ ءىسى كەيىن قايتارىلۋى مۇمكىن. ەگەر سوت قايتا جىبەرسە، قالعان مۇلكى قايتا ساتۋعا شىعارىلادى. ءول ۇشىن ءوندىرىپ الۋشى، بۇل جاعدايدا مەملەكەت قايتا جۇگىنەدى، - دەدى اقتىلەۋ ەرەكەنوۆ.
ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى دە Kazinform ساۋالىنا جاۋاپ بەردى.
- شوشقا فەرماسى ماسەلەسى بويىنشا وسى كاسىپورىننىڭ مۇلكى 2020-2021 -جىلدان بەرى سوت شەشىمى نەگىزىندە بۇعاتتالدى. قازىرگى ۋاقىتتا نىسان مەن ءتيىستى جەر تەلىمى پايدالانىلمايدى، ال سالىنعان ايىپپۇل سوماسى تولىق كولەمدە وندىرىلمەگەن. سوت اتقارۋ جۇمىستارى ءالى دە جالعاسىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى مينيسترلىك.