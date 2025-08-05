اقتوبە-اتىراۋ تاسجولىنداعى جول-كولىك اپاتىنان 4 ادام كوز جۇمدى
اقتوبە. KAZINFORM - جول اپاتى كەزىندە Toyota Camry كولىگىندەگى 4 جولاۋشى قازا بولدى. قازىر قىلمىستىق ءىس قوزعالىپ، تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر.
وقيعا 3- تامىز كۇنى ساعات 01:30 شاماسىندا بولعان. اقتوبە- اتىراۋ تاسجولىنىڭ العا قالاسىنا جاقىن ماڭدا Toyota Camry جانە Toyota Highlander كولىكتەرى سوقتىعىستى. جول- كولىك وقيعاسى سالدارىنان Toyota Camry كولىگىنىڭ ءتورت جولاۋشىسى كوز جۇمدى.
- Toyota Camry كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى مەن Highlander كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى جانە ءبىر جولاۋشىسى مەديتسينالىق مەكەمەگە جەتكىزىلدى. اتالعان دەرەك بويىنشا قىلمىستىق كودەكستىڭ 345-بابى 4-بولىگى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ باستالدى. قاجەتتى ساراپتامالار تاعايىندالدى، تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى وبلىستىق پ د باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ جەتەكشىسى ەربولات سارقۇلوۆ.
اقتوبە وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، وبلىستىق كوپسالالى اۋرۋحاناسىندا ەكى ادام ەم قابىلداپ جاتىر.
ول Toyota Highlander كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى مەن جولاۋشى. ەكەۋى دە نەيروحيرۋرگيا جانە پوليتراۆما بولىمىندە ەم قابىلداپ جاتىر. جولاۋشى سول كۇنى-اق وبلىس ورتالىعىنا جەتكىزىلسە، جۇرگىزۋشى الدىمەن العا اۋداندىق اۋرۋحاناسىندا ەم قابىلداپ، كەيىن عانا اۋىستىرىلدى. ال Toyota Camry كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى العا اۋداندىق اۋرۋحاناسىندا العا اۋداندىق اۋرۋحاناسىندا ەم قابىلداپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، اقمولا وبلىسىنداعى جول اپاتىنان 3 ادام قازا بولدى. «استانا - پەتروپاۆل» اۆتوجولىندا «Hyundai Elantra» جانە «ۆاز-2107» اۆتوكولىكتەرى سوقتىعىسقان.
اۆتور
التىناي ساعىندىقوۆا