اقتوبەدە 35 مىڭ كورەرمەن سىياتىن ستاديون بوي كوتەرەدى
استانا. KAZINFORM - اقتوبەدە فۋتبول ستاديونىن سالۋعا 6,5 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى، دەپ حابارلايدى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ 2025 -جىلى ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ ءتورتىنشى وتىرىسىندا بەرگەن ەلىمىز بويىنشا فۋتبولدى دامىتۋ جانە وڭىرلەردە سپورتتىق ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋ جونىندەگى تاپسىرماسىن ورىنداۋ شەڭبەرىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى رەزەرۆتەن اقتوبەدە جاڭا فۋتبول ستاديونىن سالۋعا 6,5 ميلليارد تەڭگە ءبولدى.
— سىيىمدىلىعى 35 مىڭ كورەرمەنگە دەيىن جەتەتىن جاڭا زاماناۋي ستاديون قالانىڭ باتىس بولىگىندە، اۋدانى 25 گەكتار بولاتىن اۋماقتا سالىنىپ جاتىر. كەشەن وڭىردەگى ەڭ ءىرى سپورت ينفراقۇرىلىمى نىساندارىنىڭ بىرىنە اينالماق، وندا جاس سپورتشىلار دايارلاناتىن بولادى. ستاديون ۋەفا- نىڭ 4-دەڭگەيىنىڭ تالاپتارىنا سايكەس جوبالانعان، وندا جالپى اۋدانى 80 مىڭ شارشى مەتردەن اساتىن بەس قاباتتى سپورت عيماراتىنىڭ قۇرىلىسى سالىنباق. نىساندا فۋتبول الاڭى مەن كورەرمەندەر تريبۋنالارىنان باسقا كوماندالار مەن بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ وكىلدەرىنە ارنالعان ينفراقۇرىلىم بولماق، — دەلىنگەن حابارلامادا.
جوبانى ءۇش كەزەڭدە جۇزەگە اسىرۋ جوسپارلانىپ وتىر. ۇكىمەت بولگەن 6,5 ميلليارد تەڭگە بيىل باستالعان ءبىرىنشى كەزەڭگە باعىتتالاتىن بولادى. نىسان قۇرىلىسى 2028 -جىلدىڭ قىركۇيەگىندە اياقتالىپ، پايدالانۋعا بەرىلمەك.
اقتوبەنىڭ بۇعان دەيىنگى بار ورتالىق ستاديونى 1975 -جىلى سالىنعان جانە شامامەن 13 مىڭ كورەرمەنگە ەسەپتەلگەن. دەسە دە، «اقتوبە» ف ك- ءنىڭ ءوز الاڭىندا وتكىزەتىن ماتچتارىنا دەگەن جانكۇيەرلەردىڭ قىزىعۋشىلىعى كۇننەن-كۇنگە ارتىپ كەلەدى: ويىنداردى كورگىسى كەلەتىندەر سانى كەيدە ارەنانىڭ كولەمىنەن ءۇش ەسە اسىپ كەتىپ جاتادى. سوندىقتان جاڭا ستاديوننىڭ قۇرىلىسى قالانىڭ ناقتى قاجەتتىلىگىنەن تۋىنداپ وتىر، ويتكەنى ونىڭ سپورتتىق ومىرىندە فۋتبول ويىنى بۇرىننان-اق ماڭىزى زور.
جاڭا ارەنا كەلۋشىلەردى كوبىرەك قابىلداۋعا، حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ماتچتاردى، سونداي-اق ءىرى سپورتتىق، مادەني جانە قوعامدىق ءىس-شارالاردى وتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇدان بۇرىن شىمكەنتتە جاڭا ستاديوننىڭ قۇرىلىسىنا قاتىستى الەۋمەتتىك جەلىدە ايتىلعان سىني پىكىرلەرگە قالا اكىمدىگى تۇسىنىك بەردى.