اقتاۋدا ەكس-دەپۋتات جەكە كلينيكادا وتا كەزىندە كوماعا ءتۇسىپ، كوز جۇمدى
اقتاۋ. KAZINFORM - ماڭعىستاۋ وبلىستىق ءماسليحاتىنىڭ ەكس-دەپۋتاتى ەربول ايتۋوۆ اقتاۋداعى كلينيكادا جاسالعان مەنتوپلاستيكادان كەيىن كوز جۇمدى. دەپۋتات يەگىنىڭ استىنداعى ارتىق مايدى الدىرعىسى كەلگەن. الايدا كلينيكاعا ءوز اياعىمەن بارعان ەر ادام وپەراتسيا كەزىندە ينسۋلت الىپ، 1 اي كومادا جاتىپ، قايتىس بولعان.
ماڭعىستاۋ وبلىستىق ءماسليحاتىنىڭ ەكس-دەپۋتاتى جانە «KazPetroDrilling» كومپانياسىنىڭ ماڭعىستاۋ وبلىسى بويىنشا ۆيتسە-پرەزيدەنتى ەربول ايتۋوۆ 4 -ءساۋىر كۇنى يەك استىنداعى ارتىق مايدى الدىرۋ ءۇشىن «قاسيەت» جەكەمەنشىك كلينيكاسىنا وپەراتسياعا بارعان.
جۇبايى لاۋرا ايتۋوۆانىڭ ايتۋىنشا، انەستەزيا دۇرىس بەرىلمەي جولداسىنىڭ قان قىسىمى مەن قانت مولشەرى كوتەرىلىپ، كوماعا تۇسكەن.
- 13:40 شاماسىندا وتا جاسايتىن حيرۋرگ ارتۋر تاجييەۆ حابارلاسىپ، ونىڭ قان قىسىمى كوتەرىلگەنىن عانا ايتتى. جەدەل جاردەممەن وبلىستىق اۋرۋحاناعا جەتكىزۋ كەرەك دەدى. ونىڭ كوماعا تۇسكەنىن ەسكەرتپەدى. سوندا 9:40- تا كوماعا تۇسسە، نەگە 13:40- قا دەيىن كۇتكەن؟! 4 ساعات بويى العاشقى كومەك كورسەتىلمەگەن، ناركوزدان شىعاراتىن ءدارىنى سالماعان، وتتەگى اپپاراتىنا قوسپاعان، ەشقانداي شارا قولدانباعان، - دەيدى مارقۇمنىڭ ايەلى.
جەكە كلينيكادان وبلىستىق اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەن ناۋقاس سول كۇيى ەسىن جيماستان ءبىر اي جاتىپ، ءتىل تارتپاي كەتكەن.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مەديسينالىق جانە فارماتسيەۆتيكالىق باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ ماڭعىستاۋ وبلىسى بويىنشا دەپارتامەنتى وسى جاعدايعا قاتىستى تۇسىنىكتەمە بەردى. ولار «قاسيەت» كلينيكاسىن تەكسەرىپ، كوپتەگەن زاڭبۇزۋشىلىق انىقتالعانىن جەتكىزدى.
- ورتالىقتىڭ حيرۋرگيالىق وتا ءبولىمى تالاپقا سايكەس مەديسينالىق قۇرىلعىلارمەن تولىققاندى جابدىقتالماعانى، وتا زالىنداعى مەديسينالىق قۇرىلعىلاردىڭ تەحنيكالىق مەرزىمى ءوتىپ كەتكەنى، «انافيلاكسيالىق شوكقا قارسى» ارنايى اسپاپتاردىڭ جوق ەكەنى انىقتالدى. سونداي-اق، وتا بولىمىندە جەدەل كومەك كورسەتۋ جابدىقتارى تالاپقا ساي كەلمەيدى. ناۋقاستىڭ زەرتحانالىق تالداۋى تولىق بولماي، تالداۋداعى ناتيجەسى ەسكەرىلمەي، مەتابوليكالىق بۇزىلىستارىن تۇزەتپەي، مەديسينالىق قارسى كورسەتىلىم بولسا دا، وتاعا جىبەرگەن. ءساتسىز ينتۋباتسيا انەستەزيا كەزىندە ارتەريالىق قىسىمنىڭ كوتەرىلۋى مەن مي گيپوكسياسىنىڭ باستى سەبەبى بولۋى مۇمكىن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
دەپارتامەنت تاراپىنان اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 464-بابى بويىنشا «ليتسەنزيالاۋ نورمالارىن نەمەسە رۇقسات بەرۋ راسىمدەرىن بۇزۋ» بويىنشا حاتتاما تولتىرىلعان. تەكسەرىس قورىتىندىسى پروكۋراتۋراعا جولدانباق.
بۇعان دەيىن، الماتىدا پلاستيكالىق حيرۋرگيا كلينيكاسىندا تانىمال بلوگەر كوز جۇمعان بولاتىن.