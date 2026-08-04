اقتاۋدا كاسىپكەر بالالارعا تەگىن بالمۇزداق تاراتقانى ءۇشىن ايىپپۇل ارقالادى
اقتاۋ. KAZINFORM - اقتاۋلىق كاسىپكەر بالالارعا تەگىن بالمۇزداق پەن يوگۋرت تاراتامىن دەپ اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
- وقيعا 1 -تامىز كۇنى 14-شاعىن اۋداندا ورنالاسقان كاسىپكەرلىك نىسانداردىڭ بىرىندە بولعان. ساۋدا ورنىنىڭ اشىلۋىنا وراي كاسىپكەر بالالارعا تەگىن 50 بالمۇزداق پەن 30 يوگۋرت ۇلەستىرگەن.
الايدا مۇنداي اكسيانى وتكىزەر الدىندا جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاننان ءتيىستى رۇقسات الۋ قاجەت، - دەيدى قالا اكىمدىگى.
وسى تالاپ ساقتالماعاندىقتان، كاسىپكەرگە اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكس تالاپتارىنا سايكەس 20 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (86500 تەڭگە) كولەمىندە ايىپپۇل سالىندى.
اقتاۋ قالاسى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، كاسىپكەرلەردىڭ مۇنداي باستاماسىنا قارسىلىق جوق، الايدا تەگىن ءونىم تاراتۋ قولدانىستاعى زاڭناما تالاپتارىنا ساي ۇيىمداستىرىلۋى ءتيىس.
- وسىنداي ءىس-شارالاردى وتكىزەر الدىندا جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاننىڭ ءتيىستى رۇقساتىن الۋ قاجەت. سونداي-اق بالالاردى قۋانتۋ ءۇشىن قاۋىپسىز ءارى زاڭدى تاسىلدەردى قاراستىرعان ءجون. ويتكەنى مۇنداي اكسيالار كەزىندە ادامداردىڭ جاپپاي جينالۋى ءتۇرلى قولايسىز جاعدايلارعا سەبەپ بولۋى مۇمكىن، - دەپ مالىمدەدى قالا اكىمدىگى.
بۇعان دەيىن، ماڭعىستاۋدا قۇتقارۋشىلار جاعالاۋدان قاشىقتاپ كەتكەن جۇپقا كومەكتەستى.