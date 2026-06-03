اقتاۋدا جەتكىنشەك جاعاجايداعى باتپاققا باتىپ كەتە جازدادى
اقتاۋ. KAZINFORM - اقتاۋدا جاعاجايدا بالا بەلىنە دەيىن باتپاققا باتىپ قالىپ، ونى ەرەسەكتەر قۇتقارىپ قالدى.
الەۋمەتتىك جەلىلەردە تاراعان بەينەجازبادا باستاۋىش سىنىپ جاسىنداعى بالانىڭ قۇم مەن لاي ارالاس باتپاققا بەلۋاردان باتىپ كەتكەنى كورىنەدى.
وقيعا 4А شاعىن اۋدانىنداعى جاعالاۋدا بولعان. باتپاقتان شىعا الماعان بالانى العاشىندا ايەل ادام قۇتقارۋعا تىرىسقان. كەيىن كومەككە ەر ادام كەلىپ، ولار بالانى قاۋىپسىز جەرگە الىپ شىققان.
وسى وقيعا بايلانىستى قالا تۇرعىندارى جاعالاۋدىڭ لاستىعىنا، سونىڭ سالدارىنان باتپاق پايدا بولعانىن ايتىپ، الەۋمەتتىك جەلىلەردە الاڭداۋشىلىق ءبىلدىرىپ جاتىر.
اقتاۋ قالاسى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، وقيعا 2-ماۋسىم كۇنى بولعان.
- بۇل جاعالاۋ اۋماعى سەنىمگەرلىك باسقارۋعا بەرىلگەن جانە وعان قىزمەت كورسەتۋ مەن پايدالانۋ جۇمىسىن «Mangystau Project» ج ش س جۇزەگە اسىرادى. قازىرگى ۋاقىتتا جاۋاپتى ۇيىمدارعا اتالعان اۋماقتا قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ، سونداي-اق قالپىنا كەلتىرۋ جانە الدىن الۋ جۇمىسىن جۇرگىزۋ تاپسىرىلعان. جاعداي جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ باقىلاۋىندا، - دەيدى اقتاۋ قالاسى اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.