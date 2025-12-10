ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:28, 10 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    اقتاۋ تەڭىز پورتىنىڭ اۋماعى كەڭەيدى

    استانا. KAZINFORM - ەل ۇكىمەتىنىڭ 5-جەلتوقسانداعى قاۋلىسىمەن «اقتاۋ تەڭىز پورتى» ا ە ا شەكاراسى كەڭەيتىلدى.

    ا
    Фото: Ақтау қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі

    قۇجاتتا «اقتاۋ تەڭىز پورتى» ارنايى ەكونوميكالىق ايماعى ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ اۋماعىندا اشتاۋ مەن جاڭاوزەن قالالارىنىڭ، مۇنايلى، قاراقيا، ءتۇپقاراعان اۋداندارىنىڭ اكىمشىلىك-اۋماقتىق شەكارالارى شەگىندە ورنالاسقانى اتاپ وتىلەدى.

    - ا ە ا اۋماعى اقتاۋ حالىقارالىق اۋەجايىن قوسا العاندا 9814,503 گەكتاردى قۇرايدى جانە ق ر اۋماعىنىڭ اجىراماس بولىگى سانالادى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.

    بۇعان دەيىن اتالعان ايماقتىڭ اۋدانى 4407,503 گەكتاردى قۇراعان ەدى.

    سونىمەن قاتار «اقتاۋ تەڭىز پورتى» ا ە ا اۋماعىنىڭ جوسپارى جاڭا جاڭارتىلدى. سوعان سايكەس، ا ە ا اۋماعىنا مىنالار كىرەدى:

    - پورت ايماعى - 656,3543 گەكتار؛

    - يندۋستريالدىق ايماق - 7428,1487 گەكتار؛

    - لوگيستيكالىق ايماق - 1730 گەكتار.

    ارنايى ەكونوميكالىق ايماق ءۇشىن 2052-جىلعا ارنالعان جاڭا ماقساتتى يندياتور بەلگىلەنگەن:

    - جالپى ينۆەستيتسيا كولەمى - 1320 ميلليارد تەڭگە (980 ميلليارد تەڭگە بولاتىن)؛

    - ا ە ا اۋماعىنداعى تاۋارلار مەن قىزمەتتەر (جۇمىستار) ءوندىرىسىنىڭ كولەمى - 1600 ميلليارد تەڭگە.

    - قاتىسۋشىلار (كومپانيالار) سانى - 180 بىرلىك (150 بولاتىن)؛

    - ا ە ا اۋماعىندا قۇرىلاتىن جۇمىس ورىندارىنىڭ سانى - 7900 ادام (5800 بولاتىن).

    ا ە ا اۋماعىندا ءوندىرىستىڭ جالپى كولەمىندەگى قازاقستاندىق قامتۋ ۇلەسى 83 پايىزدى (وزگەرىسسىز) قۇرايدى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن اقتاۋ مەن قۇرىق پورتتارى جاڭعىرتىلىپ، ازەربايجاننان ەكى كەمە ساتىپ الىناتىنى حابارلاندى.

    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
