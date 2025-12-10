اقتاۋ تەڭىز پورتىنىڭ اۋماعى كەڭەيدى
استانا. KAZINFORM - ەل ۇكىمەتىنىڭ 5-جەلتوقسانداعى قاۋلىسىمەن «اقتاۋ تەڭىز پورتى» ا ە ا شەكاراسى كەڭەيتىلدى.
قۇجاتتا «اقتاۋ تەڭىز پورتى» ارنايى ەكونوميكالىق ايماعى ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ اۋماعىندا اشتاۋ مەن جاڭاوزەن قالالارىنىڭ، مۇنايلى، قاراقيا، ءتۇپقاراعان اۋداندارىنىڭ اكىمشىلىك-اۋماقتىق شەكارالارى شەگىندە ورنالاسقانى اتاپ وتىلەدى.
- ا ە ا اۋماعى اقتاۋ حالىقارالىق اۋەجايىن قوسا العاندا 9814,503 گەكتاردى قۇرايدى جانە ق ر اۋماعىنىڭ اجىراماس بولىگى سانالادى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
بۇعان دەيىن اتالعان ايماقتىڭ اۋدانى 4407,503 گەكتاردى قۇراعان ەدى.
سونىمەن قاتار «اقتاۋ تەڭىز پورتى» ا ە ا اۋماعىنىڭ جوسپارى جاڭا جاڭارتىلدى. سوعان سايكەس، ا ە ا اۋماعىنا مىنالار كىرەدى:
- پورت ايماعى - 656,3543 گەكتار؛
- يندۋستريالدىق ايماق - 7428,1487 گەكتار؛
- لوگيستيكالىق ايماق - 1730 گەكتار.
ارنايى ەكونوميكالىق ايماق ءۇشىن 2052-جىلعا ارنالعان جاڭا ماقساتتى يندياتور بەلگىلەنگەن:
- جالپى ينۆەستيتسيا كولەمى - 1320 ميلليارد تەڭگە (980 ميلليارد تەڭگە بولاتىن)؛
- ا ە ا اۋماعىنداعى تاۋارلار مەن قىزمەتتەر (جۇمىستار) ءوندىرىسىنىڭ كولەمى - 1600 ميلليارد تەڭگە.
- قاتىسۋشىلار (كومپانيالار) سانى - 180 بىرلىك (150 بولاتىن)؛
- ا ە ا اۋماعىندا قۇرىلاتىن جۇمىس ورىندارىنىڭ سانى - 7900 ادام (5800 بولاتىن).
ا ە ا اۋماعىندا ءوندىرىستىڭ جالپى كولەمىندەگى قازاقستاندىق قامتۋ ۇلەسى 83 پايىزدى (وزگەرىسسىز) قۇرايدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن اقتاۋ مەن قۇرىق پورتتارى جاڭعىرتىلىپ، ازەربايجاننان ەكى كەمە ساتىپ الىناتىنى حابارلاندى.