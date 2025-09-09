اقتاۋ قالاسىنىڭ پروكۋرورى ماس كۇيىندە ءتارتىپ بۇزعانى ءۇشىن ۇستالدى
اقتاۋ. KAZINFORM - اقتاۋ قالاسىنىڭ پروكۋرورى، اعا ادىلەت كەڭەسشىسى ەربولات ءابدىروۆ دەمالىس كەزىندە استانادان الماتىعا ۇشىپ كەلگەن كەزىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسى ءى ءى م كولىك پوليتسياسى دەپارتامەنتىنىڭ جەلىلىك پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى تاراپىنان اۋەجايدا «ماس كۇيىندە ءتارتىپ بۇزعانى» ءۇشىن ۇستالدى.
- وعان ق ر اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 440-بابىنىڭ 1-بولىگى (الكوگولدىك ىشىمدىكتەردى ءىشۋ نەمەسە قوعامدىق ورىنداردا ماس كۇيىندە بولۋ) جانە 434-بابىنىڭ 1-بولىگى (قوعامدىق ورىنداردا بىلاپىت سويلەۋ، جەكە تۇلعالارعا ءتىل تيگىزىپ ءتيىسۋ جانە قوعامعا قۇرمەتسىزدىك بىلدىرەتىن، قوعامدىق ءتارتىپ پەن ازاماتتاردىڭ تىنىشتىعىن بۇزاتىن باسقا دا ارەكەتتەر) بويىنشا اكىمشىلىك حاتتاما تولتىرىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇل وقيعانى ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى راستادى.
- ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى وسى وقيعاعا بايلانىستى قىزمەتتىك تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتقانىن حابارلايدى. تەرگەۋ ناتيجەسى بويىنشا اتالعان قىزمەتكەرگە قاتىستى ءتيىستى شارالار قابىلداناتىن بولادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.