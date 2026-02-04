اقمولالىق دونوردىڭ بۇيرەكتەرى كۇتۋ پاراعىندا تۇرعان ەكى پاتسيەنتكە اۋىستىرىلدى
استانا. KAZINFORM - اقمولا وبلىسىندا ترانسپلانتاتتاۋدى جانە جوعارى تەحنولوگيالىق مەديتسينالىق قىزمەتتەردى ۇيلەستىرۋ جونىندەگى رەسپۋبليكالىق ورتالىقتىڭ ۇيلەستىرۋىمەن دونورلىق پروتسەسس جۇرگىزىلدى، دەپ حابارلايدى دسم باسپا ءسوز قىزمەتى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنە سايكەس، ميدىڭ اۋىر قانتامىرلارى اۋرۋىنا شالدىققان 1959 -جىلعى پاتسيەنت كوپبەيىندى وبلىستىق اۋرۋحاناعا جاتقىزىلدى. زەرتتەپ-قاراۋ ناتيجەلەرى بويىنشا دارىگەرلەر ۇلكەن باس سۇيەك ىشىلىك قان كەتۋمەن اسقىنعان ميدىڭ قان تامىرلارى انيەۆريزماسىنىڭ جارىلۋى دياگنوزىن قويدى. بىرنەشە كۇن بويى مەديتسينالىق توپ قارقىندى ەمدەۋ مەن باقىلاۋ جۇرگىزدى، ءبىراق بارلىق قابىلدانعان شاراعا قاراماستان، پاتسيەنتتىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالۋ مۇمكىن بولمادى. دارىگەرلەر كونسيليۋمى ميدىڭ ءولىمىن راستادى. تۇسىندىرمە اڭگىمەدەن كەيىن تۋىستارى قايتىس بولعاننان كەيىنگى دونورلىققا كەلىسىم بەردى.
- ورتالىق ۇيىمداستىرعان دونورلىق پروتسەسىنىڭ شەڭبەرىندە ەكى بۇيرەگى الىنىپ، «ۇ ع و و» ج ش س- نا جەدەل جەتكىزىلدى. ترانسپلانتتاۋ 1975 جانە 1994 -جىلى تۋعان استانا قالاسىنان كۇتۋ پاراعىندا تۇرعان ەكى پاتسيەنتكە اۋىستىرىلدى. دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى دونوردىڭ وتباسىنا باسقا پاتسيەنتتەرگە ومىرلىك ماڭىزدى مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن شەشىم قابىلداعانى ءۇشىن ريزاشىلىعىن بىلدىرەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇل جاعداي 2026 -جىلدىڭ باسىنان بەرى ءۇشىنشى دونورلىق پروتسەسس بولدى. بۇگىنگى تاڭدا قازاقستاندا 4,5 مىڭنان استام ادام اعزالارىن ترانسپلانتاتتاۋ جالعاسىپ كەلەدى.
وسىعان دەيىن پاۆلوداردا دونور ايەل ءتورت ادامنىڭ ءومىرىن ۇزارتۋعا سەبەپشى بولعانىن جازعانبىز.