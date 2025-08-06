اقمولا پوليتسەيلەرى كوبەيتۇز كولىندە باقىلاۋدى كۇشەيتتى
استانا. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىلەردە تۋريستەردىڭ كوبەيتۇز كولىنەن تۇز قازىپ جاتقان ۆيدەوسى تاراعاننان كەيىن، پوليتسەيلەر دەمالۋشىلار مەن جەرگىلىكتى تۇرعىندارعا سۋ ايدىنىنداعى ءتارتىپ ساقتاۋ ەرەجەلەرىن ەسكە سالدى.
اقمولا وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، ەرەكشە قورعالاتىن تابيعي نىسان - كوبەيتۇز قىزعىلت كولىن ساقتاۋ ماقساتىندا ەرەيمەنتاۋ اۋدانىنىڭ ءتارتىپ ساقشىلارى توتەنشە جاعدايلار ءبولىمى جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ وكىلدەرىمەن بىرلەسىپ رەيدتەر جۇرگىزۋگە كىرىستى.
- باستى مىندەت - قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋ عانا ەمەس، كول ەكوجۇيەسىنىڭ بۇزىلۋىنا جول بەرمەۋ. ازاماتتاردى تابيعات مۇراسىنا ۇقىپپەن قاراۋعا شاقىرامىز: كول تۇبىنەن تۇز قازباڭىزدار، جاعالاۋدى جانە سۋ ايدىنىن لاستاماڭىزدار، قاۋىپسىز دەمالىس ەرەجەلەرىن ساقتاڭىزدار، - دەپ مالىمدەدى پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى.
ەرەجەنى بۇزعان ازاماتتار اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى.
سونداي-اق، دەمالۋشىلار ءۇشىن كول اۋماعىندا مىنەز-قۇلىق جانە قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرى جازىلعان اقپاراتتىق تاقتايشالار ورناتىلعان.
ەسكە سالساق، ءبىرشاما جىل بۇرىن قىزعىلت ءتۇستى كوبەيتۇز كولىنە كولىگىمەن كىرىپ كەتكەن ازاماتتىڭ فوتوسۋرەتى الەۋمەتتىك جەلىدە قىزۋ تالقىلانعان بولاتىن. اقمولا وبلىسىنىڭ پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ول جۇرگىزۋشىنى ۇستاپ، اكىمشىلىك كودەكستىڭ ەكى بابى بويىنشا جاۋاپقا تارتتى.