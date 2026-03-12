اقمولا وبلىسىندا 11 جىلقىنى پويىز قاعىپ كەتتى
كوكشەتاۋ. قازاقپارات - 11 -ناۋرىز كۇنى تاڭەرتەڭ اقمولا وبلىسىنداعى تورعاي - سىلەتى ارالىعىندا تەمىرجول بويىنشا جول اپاتى بولدى. ەرەيمەنتاۋ - التىنتاۋ باعىتىمەن كەلە جاتقان جۇك پويىزىنىڭ ءماشينيسى تەمىرجولدا جۇرگەن جىلقىلاردى كورىپ، پويىزدى شۇعىل تەجەۋگە ءماجبۇر بولدى. بۇل تۋرالى Polisia.kz جازدى.
وكىنىشكە قاراي، اپاتتىڭ الدىن الۋ مۇمكىن بولماي، پويىز 11 جىلقىنى قاعىپ كەتتى. پويىز 23 مينۋت كىدىرۋگە ءماجبۇر بولدى. جەدەل- ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارى بارىسىندا كولىك پوليتسەيلەرى اقمولا وبلىسىنداعى شارۋا قوجالىقتارىنىڭ ءبىرىنىڭ 35 جاستاعى مال باعۋشىسىن انىقتادى.
— ەر ادام تەمىرجولداردىڭ بولىنگەن جولاعىندا مال جايۋ قاعيدالارىن بۇزعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. شۇعىل تەجەۋ جولاۋشىلار مەن پويىز بريگادالارى مۇشەلەرىنىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا ورنى تولماس زيان كەلتىرىپ، تەمىر جول كولىگى قوزعالىسىنىڭ قاۋىپسىزدىگىنە قاتەر ءتوندىرۋى مۇمكىن. وسىعان بايلانىستى كولىك پوليتسەيلەرى ءۇي جانۋارلارى يەلەرىنىڭ تەمىرجولدىڭ بولىنگەن جولاعىندا مال جايۋعا جول بەرمەۋى جانە ولاردى قاراۋسىز قالدىرماۋى ءتيىس ەكەنىن تاعى دا ەسكەرتەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ءى ءى م باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، جىل باسىنان بەرى كولىكتەگى پوليتسيا دەپارتامەنتىندە پويىزدى شۇعىل تەجەۋدىڭ 234 فاكتىسى تىركەلگەن، ونىڭ ىشىندە 61- ءى تەمىرجول بويىندا ادامداردىڭ، 167- ءسى ءۇي جانۋارلارىنىڭ بولۋىمەن بايلانىستى جانە باسقا دا سەبەپتەر بار.
ايتا كەتەيىك، بىلتىر 44 ادامدى پويىز باسىپ كەتسە، سونىڭ 27- ءسى كوز جۇمدى.