اقمولا وبلىسى قاراوتكەل اۋىلىنىڭ تۇرعىندارى تابيعي گازعا مەرزىمىنەن بۇرىن قول جەتكىزدى
اقمولا وبلىسى. KAZINFORM - گازداندىرۋ ەلوردا اگلومەراتسياسىن دامىتۋ بويىنشا اۋقىمدى جوبانىڭ بولىگى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
اقمولا وبلىسى اكىمدىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، تاۋەلسىزدىك كۇنى قارساڭىندا ايماقتا ماڭىزدى وقيعا بولدى: سەلينوگراد اۋدانىنداعى قاراوتكەل اۋىلى تۇرعىندارىنىڭ ۇيلەرىنە العاش رەت تابيعي گاز كەلدى. اۋىل تۇرعىندارى ءۇشىن بۇل جاي عانا تۇرمىستىق جايلىلىق ەمەس، ولاردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن جاقسارتۋ جولىنداعى ماڭىزدى قادام. بۇل وبلىستىق اكىمدىك، «QazaqGaz» ۇ ك» ا ق جانە ونىڭ ەنشىلەس كومپانياسى «QazaqGaz Aimaq» ا ق- نىڭ ۇيلەستىرىلگەن كۇش-جىگەرىنىڭ ارقاسىندا مۇمكىن بولدى.
گاز كومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، جەلى قۇرىلىسى وتكەن جىلى باستالىپ، مەرزىمىنەن بۇرىن اياقتالدى. باستاپقىدا پايدالانۋعا بەرۋ 2027-جىلعا جوسپارلانعان بولاتىن. ءبىراق جۇمىستىڭ جەدەلدەتىلۋى جانە قۇبىر جەلىسىنىڭ ۋاقىتىلى سالىنۋىنىڭ ارقاسىندا كوگىلدىر وتىندى بەرۋ وسى جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا جۇزەگە استى.
- قاراوتكەلدىڭ تابيعي گازعا قوسىلۋى - بۇكىل اۋدان ءۇشىن ماڭىزدى وقيعا. جوبا اياسىندا 63 شاقىرىمدىق تاراتۋ جەلىلەرىن سالىنىپ، 15 گاز تاراتۋ پۋنكتىن ورناتىلعان. بۇل شامامەن 5 مىڭ تۇرعىندى گازبەن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرىپ وتىر، - دەپ اتاپ ءوتتى وبلىس اكىمىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ەلدوس رامازانوۆ.
اۋىلداعى ءارتۇرلى قىسىمداعى گاز قۇبىرلارىنىڭ جالپى ۇزىندىعى 100 شاقىرىمعا جەتتى. العاشقى ءۇش ىسكە قوسۋ كەشەنى 4110 ءۇي شارۋاشىلىعىنىڭ شامامەن 2460 ىن تابيعي گازبەن قامتاماسىز ەتەدى. زاماناۋي گاز تاراتۋ پۋنكتتەرى تۇراقتى جانە قاۋىپسىز گازبەن جابدىقتاۋدى قامتاماسىز ەتەدى، بۇل سولتۇستىك كليمات جاعدايىندا وتە ماڭىزدى.
- ءبىز بۇل پروتسەستى ايتارلىقتاي جەدەلدەتە الدىق. بۇل بىزگە قاراوتكەل تۇرعىندارىن تابيعي گازبەن مەرزىمىنەن بۇرىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەردى. گازداندىرۋ جايلىلىقتى جاقسارتىپ قانا قويماي، سونىمەن قاتار حالىق ءۇشىن ايتارلىقتاي ۇنەمدەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل رەتتە قاۋىپسىزدىك ءبىزدىڭ باستى باسىمدىعىمىز بولىپ قالا بەرەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى «QazaqGaz Aimaq» ا ق استانا وندىرىستىك فيليالىنىڭ ديرەكتورى ءۋاليحان قىمباتوۆ.
اۋىل تۇرعىندارىنىڭ وزدەرى مۇنى كوپتەن كۇتكەن جانە شىنىمەن دە تاريحي ءسات دەپ اتادى.
- بۇرىن قىستا پەشتى تاۋلىك بويى جاعۋعا تۋرا كەلەتىن. قازىر ءومىر الدەقايدا جەڭىلدەدى. اۋىلىمىزعا گاز جەتكىزۋگە كومەكتەسكەن بارشاڭىزعا ۇلكەن العىس ايتامىز، - دەپ ءبولىستى قاراوتكەل تۇرعىنى رۇقيا اجارباي قىزى.
قاراوتكەلدى گازداندىرۋ - اقمولا وبلىسىنداعى ەلدى مەكەندەردى تابيعي گازبەن قامتاماسىز ەتۋدىڭ كەشەندى باعدارلاماسىنىڭ بولىگى. بيىل عانا تابيعي گاز نۇرلى، شۇبار، اققايىڭ، تالاپكەر، ىبىراي التىنسارين جانە قوياندى اۋىلدارىنا، سونداي-اق قوسشى قالاسىنا جەتتى. وسى جوبالاردىڭ ارقاسىندا قازىر 42 مىڭنان استام ادام ەكولوگيالىق تازا جانە زاماناۋي وتىنعا قول جەتكىزدى.
سونداي-اق 2026-جىلى شامامەن 114 مىڭ ادام تۇراتىن تاعى جەتى ەلدى مەكەندى گازبەن جابدىقتاۋ جوسپارلانىپ وتىر. تاعى سەگىز اۋىلدى گازداندىرۋدىڭ جوبالاۋ-سمەتالىق قۇجاتتاماسى دا ازىرلەنۋ ۇستىندە.