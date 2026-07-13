اقشا «كۇيىپ» كەتۋى مۇمكىن: شەتەلگە دەمالۋدى جوسپارلاساڭىز، شىعۋعا تىيىم بار-جوعىن تەكسەرىڭىز
استانا. KAZINFORM - «نەسيە بار بولسا شىعارمايدى» دەگەن تۇسىنىك - ميف. جاز ەڭبەك دەمالىسىنىڭ ناعىز قىزاتىن كەزەڭى. كوپتەگەن ادام جازدا دەمالىس الىپ، شەتەلگە شىعۋدى جوسپارلايدى. الايدا ولاردىڭ كەيبىرى شەتەلگە شىعۋعا تىيىم سالىناتىن جاعدايلار بارىن ۇمىتىپ، بيلەتى مەن اقشاسى «كۇيىپ» جاتادى. زاڭگەر ايدىن تەمىرعالي BAQ.KZ-كە بەرگەن سۇحباتىندا شەتەلگە شىعۋعى تىيىم سالىناتىن جاعدايلار تۋرالى ءتۇسىندىردى.
زاڭگەردىڭ سوزىنشە، شەتەلگە شىعۋعا تىيىم سالىناتىن ەڭ ءجيى كەزدەسەتىن سەبەپتىڭ ءبىرى - سوت ورىنداۋشىلارىنىڭ قاۋلىسى. ايدىن تەمىرعاليدىڭ ايتۋىنشا، وعان مىنالار جاتادى:
اليمەنت، سالىقتار، كوممۋنالدىق قىزمەت قارىزدارى. اكىمشىلىك ايىپپۇلدار (مىسالى، جول ەرەجەسىن بۇزۋ). سوت شەشىمىمەن بەكىتىلگەن كەز كەلگەن جەكە/زاڭدى تۇلعا الدىنداعى بورىشتار. باسقا نەگىزدەر: قىلمىستىق ءىس بويىنشا كۇدىكتى/ايىپتالۋشى بولۋ، شارتتى تۇردە سوتتالۋ، مەملەكەتتىك قۇپيالارمەن جۇمىس نەمەسە اسكەري شاقىرىلىم، - دەيدى زاڭگەر.
ماماننىڭ سوزىنشە، «نەسيە بار بولسا شىعارمايدى» دەگەن ميف.
نەسيەنىڭ جاي عانا بولۋى كەدەرگى ەمەس. تىيىم تەك مىنا جاعدايدا قويىلادى: مەرزىمى وتكەن قارىز بولىپ، ءىس سوت ورىنداۋشىسىنا وتسە؛ بەرەشەك سوماسى 40 ا ە ك- تەن (2026 -جىلى 1 ا ە ك = 4325 تەڭگە، ياعني 173000 تەڭگەدەن) اسسا. اليمەنت بويىنشا مەرزىم 3 ايدان اسسا، سوما كولەمى ماڭىزدى ەمەس، تىيىم بىردەن قويىلادى، - دەيدى زاڭگەر.
ايدىن تەمىرعالي شەتەلگە شىعۋعا تىيىم بار-جوعىن الدىن الا ونلاين تەكسەرۋ جولدارى بارىن ايتادى.
ساپار الدىندا مىنا سەرۆيستەر ارقىلى جسن ەنگىزىپ، بىرنەشە مينۋتتا تەكسەرۋگە بولادى:
ا ي س و ي پ (ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ بورىشكەرلەر ءتىزىلىمى سايتى).
eGov.kz پورتالى نەمەسە eGov Mobile قوسىمشاسى.
بانك قوسىمشالارى (Kaspi ،Halyk جانە ت. ب. قولدانبالارىنداعى «مەملەكەتتىك قىزمەتتەر» ءبولىمى).
زاڭگەردىڭ ايتۋىنشا، شەكارادا تۇرىپ شەكتەۋ بارىن بىلگەن بولساڭىز ونى دەرەۋ تولەۋ قاجەت.
ءدال سول سوت ورىنداۋشىسىنىڭ ءوندىرىسى بويىنشا بانكتىك قوسىمشالار ارقىلى قارىزدى تولىق وتەۋ. اۆتوماتتى جۇيە: قازىرگى جۇيە بويىنشا تولەم جاسالعان سوڭ 1 ساعاتتىڭ ىشىندە شەكتەۋ اۆتوماتتى تۇردە جويىلىپ، شەكارا قىزمەتىنىڭ بازاسىنا جەتۋى ءتيىس. ءبىراق بۇل اۆتوماتتى رەجيم %100 جۇمىس ىستەمەۋى مۇمكىن (مەملەكەتتىك بازالاردا تەحنيكالىق اقاۋلار بولۋى مۇمكىن نەمەسە سىزدە باسقا دا وتەلمەگەن قارىزدار بولۋى مۇمكىن). ەگەر ۇشاققا تىركەلۋ جابىلىپ قالسا، بيلەت ءبارىبىر كۇيەدى، - دەيدى ايدىن تەمىرعالي.
ونىڭ سوزىنشە، زاڭ بويىنشا، قارىز تولىق وتەلگەن سوڭ، سوت ورىنداۋشىسى 3 جۇمىس كۇنى ىشىندە اتقارۋشىلىق ءوندىرىستى توقتاتىپ، تىيىمدى جويۋعا مىندەتتى.
ءىس جۇزىندە ەلەكتروندى تولەم جاسالعاندا بازا بىرنەشە ساعاتتا نەمەسە 1 كۇندە جاڭارادى. دەگەنمەن، قاۋىپسىزدىك ءۇشىن بۇل پروتسەستى الدىن الا رەتتەگەن ءجون، - دەيدى مامان.
زاڭگەر قاراپايىم ازاماتتار ءجيى جىبەرەتىن قاتەلىكتەر تۋرالى ايتتى.
نەگىزگى قاتەلىك - ايىپپۇلدى تولەي سالىپ، «بازادان ءوزى وشەدى» دەپ سوت ورىنداۋشىسىنا حابارلاماۋ. سونىمەن قاتار، شەتەلگە شىعاردان 1-2 كۇن بۇرىن عانا تەكسەرۋ دە قاتەلىك بولىپ سانالادى. كەي جاعدايدا قاراپايىم ازاماتتار س م س-حابارلامالاردى ەلەمەي جاتادى، - دەيدى مامان.
زاڭگەر شەتەلگە بيلەت ساتىپ الماس بۇرىن نەمەسە ۇشۋعا كەم دەگەندە 10-14 كۇن قالعاندا ايس ويپ بازاسىنان ءوزىڭىزدى تەكسەرىپ، قارىزىڭىز بولسا، ونى الدىن الا تولەپ، تىيىمنىڭ رەسمي تۇردە جويىلعانىنا كوز جەتكىزۋ كەرەگىن ايتادى.