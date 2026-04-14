اقان سەرىنىڭ قۇلاگەرىن سۇراعان تورەگە ايتقان جاۋابى
اعا سۇلتان شىڭعىس ءۋاليحانوۆتىڭ جۇيرىك ات، قىران بۇركىت، قۇماي تازىعا قۇمار جاقىپ دەگەن بالاسى بولعان. ەل ىشىنە جاقىپ تورە دەگەن اتپەن تانىلعان. سول جاقىپ تورە اقان سەرىنىڭ قۇلاگەرىنە قاتتى قىزىعىپ، كۇندەردىڭ ءبىر كۇنىندە تورەلىك مىنەزىنە سىيدىرىپ قۇلاگەردى سۇرايدى.
سوندا اقان سەرى:
«ءاي، جاقىپ، سۇلتاندىقپەن اكەڭنىڭ داڭقى شىقتى، اقىندىقپەن ورىنبايدىڭ داڭقى شىقتى، جۇيرىكتىكپەن قۇلاگەردىڭ داڭقى شىقتى. ەندى وسى سوزدەرىمدى اكەڭە جەتكىزىپ سىناتشى، قۇلاگەردىڭ جايىن سونان سوڭ كورەمىز»، - دەپتى.
بۇل سوزگە ۇمىتتەنىپ، قۋانىپ كەتكەن جاقىپ اكەسىنە اقان سەرىنىڭ ايتقان سوزدەرىن جەتكىزەدى.
سوندا شىڭعىس:
«ءاي، بالام-اي، اقان سەرىنىڭ بۇل سوزىندە قۇلاگەر مال بولسا دا، اعا سۇلتان اكەڭمەن بارا-بار، اقىن ورىنبايمەن بارا-بار دەگەن استار جاتقان جوق پا؟! بىرەۋ مەنى سۇراسا بەرەر مە ەدىڭ؟!» - دەگەن ەكەن.
وسى سوزدەن كەيىن جاقىپ تورە اقان سەرىگە كورىنۋگە كوپكە دەيىن قىسىلىپ ءجۇرىپتى.
ەسبول اسىلبەكوۆ پاراقشاسىنان