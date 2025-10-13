ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:04, 13 - قازان 2025 | GMT +5

    اقان راحمەتۋللين سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى لاۋازىمىنان بوساتىلدى

    استانا. KAZINFORM - اقوردا اقان راحمەتۋلليننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى لاۋازىمىنان بوساتىلعانىن حابارلادى.

    Ақан Рахметуллин
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    - مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن اقان اقاس ۇلى راحمەتۋللين قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى لاۋازىمىنان بوساتىلدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.

    ايتا كەتەيىك، ەرجان اشىقبايەۆ سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.

