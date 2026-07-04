«اق جول» دەموكراتيالىق پارتياسىنىڭ سايلاۋالدى سەزى استانادا وتەدى
استانا. قازاقپارات – 5-شىلدەدە «اق جول» دەموكراتيالىق پارتياسىنىڭ سايلاۋالدى سەزى وتەدى. بۇل تۋرالى پارتيانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
سەزگە وڭىرلىك پارتيا كونفەرەنتسيالارىندا وكىلدىك ەتۋ نورمالارىنا سايكەس سايلانعان 200 دەن استام دەلەگات قاتىسادى.
سەزد بارىسىندا دەلەگاتتار كەلەسى ماسەلەلەردى قاراستىرادى:
1. «اق جول» دەمپارتياسىنىڭ قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋعا قاتىسۋى تۋرالى؛
2. پارتيانىڭ ساياسي باعدارلاماسىن بەكىتۋ؛
3. قۇرىلتاي دەپۋتاتتىعىنا كانديداتتاردىڭ پارتيالىق ءتىزىمىن بەكىتۋ؛
4. ۇيىمداستىرۋ ماسەلەلەرى.
ايتا كەتەيىك، دانيا ەسپايەۆا «اق جول» پارتياسىنىڭ ءتوراعاسى بولىپ سايلاندى.