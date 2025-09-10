اق ءۇي: قاتاردى الدىن الا ساقتاندىردىق
استانا. قازاقپارات - كەشە يزرايل اسكەري ۇشاقتارى قاتار استاناسى دوحاعا 10-نان استام بومبا تاستادى. شابۋىلعا ۇشىراعان ەلدىڭ اۋماعىنا 15 كە جۋىق ۇشاق كىرگەن. تەل-اۆيۆتىڭ بۇل ارەكەتىن حالىقارالىق قاۋىمداستىق شەكتەن شىققاندىق دەپ وتىر.
ال بۇل ارادا يزرايلدى قولداپ-قولپاشتاپ وتىراتىن ا ق ش ءوز باسىن اراشالاپ الەك. اق ءۇي شۇعىل باسپا ءسوز جيىنىن وتكىزىپ، يزرايلدىڭ شابۋىلى جونىندە بىلگەن بەتتە قاتارعا حابارلاسىپ، ساقتانۋدى ەسكەرتكەنىن مالىمدەدى. «بۇل دونالد ترامپتىڭ تاپسىرماسى، قاتارمەن پرەزيدەنتتىڭ ارنايى ۋاكىلى ستيۆ ۋيتكوفف حابارلاسقان»، - دەدى اق ءۇدىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى كەرولاين ليەۆيتت.
اق ۇيدەگى باسپا ءسوز بريفينگىندە تىلشىلەردىڭ قاراسى ادەتتەگىدەن اناعۇرلىم قالىڭ بولدى. جۋرناليستەردىڭ دەنى تاڭ اتا ەستىگەن اقپارىنا قاتىستى دونالد ترامپتىڭ رەسمي پىكىرىن بىلۋگە اسىقتى. سەبەبى تەل- اۆيۆ ۆاشينگتونمەن اقىلداسپاي ارەكەت ەتپەيتىنى بەسەنەدەن بەلگىلى ەدى. سولاي بولدى دا.
ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ رەسمي مالىمدەمەسىن قاعازدان وقىعان كەرولاين ليەۆيتت ترامپ اكىمشىلىگى شابۋىلدىڭ جاسالارىن الدىن الا بىلگەنىن جانە قاتار بيلىگىن حاباردار قىلعانىن جاريا ەتتى.
كارولاين ليەۆيتت، اق ءۇي باسپا ءسوز حاتشىسى:
- بۇگىن تاڭەرتەڭ ا ق ش اسكەري قۇرىلىمدارى ترامپ اكىمشىلىگىنە يزرايلدىڭ حاماسقا قارسى سوققى جاساعانى تۋرالى حابارلادى. وكىنىشكە قاراي، حاماستىڭ جاسىرىنعان نىساندارى قاتار استاناسى دوحانىڭ ءبىر اۋدانىندا ورنالاسقان ەكەن. ال قاتار - تاۋەلسىز مەملەكەت قانا ەمەس، سونداي-اق ا ق ش- تىڭ سەنىمدى وداقتاسى، ءبىزدىڭ بەيبىتشىلىك ورناتۋ جولىنداعى قادامدارىمىزعا باتىل قولداۋ ءبىلدىرىپ، ۇلكەن تاۋەكەلدەرگە بارىپ وتىرعان ەل. سوندىقتان قاتار اۋماعىنا ءبىرجاقتى اۋە سوققىسىن جاساۋ يزرايلدىڭ دە، امەريكانىڭ دا مۇددەلەرىنە ساي كەلمەيدى. دەگەنمەن، گازا حالقىنىڭ قاسىرەتى ەسەبىنەن پايداعا كەنەلىپ وتىرعان حاماستى جويۋ - ورىندى ءارى ادىلەتتى ماقسات.
پرەزيدەنت ترامپ بىردەن ارنايى وكىل ستيۆ ۋيتكوفقا الداعى سوققى تۋرالى قاتار باسشىلىعىن حاباردار ەتۋدى تاپسىردى، جانە ول بۇل مىندەتتى ورىندادى. شابۋىلدان كەيىن پرەزيدەنت ترامپ يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى نەتانياحۋمەن جانە قاتار ءامىرى شەيح تاميم بەن حاماد ءال-تانيمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى. ا ق ش پرەزيدەنتى قاتاردى سەنىمدى وداقتاسى ءارى دوسى رەتىندە جوعارى باعالاپ، بۇل شابۋىلدىڭ ءدال قاتار اۋماعىندا جاسالعانىنا قىنجىلىس تانىتتى. بۇل باياندامادان كەيىن يزرايل شابۋىلىنا قاتىستى ون شاقتى سۇراق قويىلسا دا، كەرولاين ليەۆيتت تۇشىمدى جاۋاپ بەرمەدى.
اق ءۇي سايتىندا جاريالانعان اقپاراتقا قاراعاندا، امەريكا باسشىسى پرەمەر-مينيستر بينيامين نەتانياحۋمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسكەن. ەكى جاق قاتار بيلىگىنە حابارلاسىپ، دوحاعا جاسالعان شابۋىلدار ەندى قايتالانبايتىنىن جەتكىزگەن.
24.kz