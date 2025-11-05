اق ءۇي ۆەنەسۋەلادا اسكەري وپەراتسيا جۇرگىزۋدىڭ ءۇش مۇمكىن نۇسقاسىن قاراستىرىپ وتىر
استانا. KAZINFORM - ترامپ اكىمشىلىگى بوليۆاريان رەسپۋبليكاسىنىڭ كوشباسشىسى نيكولاس مادۋرونى بيلىكتەن تايدىرۋ ءۇشىن ۆەنەسۋەلادا اسكەري وپەراتسيا جۇرگىزۋدىڭ ءۇش مۇمكىن نۇسقاسىن قاراستىرىپ وتىر، دەپ حابارلايدى تاسس اقپارات اگەنتتىگى.
The New York Times گازەتىنىڭ اگەنتتىككە حابارلاۋىنشا، ءبىرىنشى نۇسقا بويىنشا ۆەنەسۋەلا اۋماعىنداعى اسكەري نىساندارعا اۋەدەن سوققى بەرۋ جوسپارلانىپ وتىر. ونداعى ماقسات - قارۋلى كۇشتەر تاراپىنان مادۋرونى قولداۋدى السىرەتۋ.
بۇل ءتاسىلدى جاقتاۋشىلار اسكەري ينفراقۇرىلىمدى نىساناعا الۋ اسكەرلەردىڭ ادالدىعىنا نۇقسان كەلتىرىپ، ۆەنەسۋەلا كوشباسشىسىن ەلدەن كەتۋگە ءماجبۇر ەتۋى مۇمكىن دەپ سانايدى. ال قارسىلاستارى اسكەري شابۋىلدار قارۋلى كۇشتەردىڭ بولىگىن دە، بەيبىت تۇرعىنداردىڭ ايتارلىقتاي بولىگىن دە مادۋرونىڭ اينالاسىنا بىرىكتىرىپ، قاقتىعىستىڭ بولجانبايتىن ۋشىعۋىنا اكەلۋى مۇمكىن دەپ ەسكەرتتى.
گازەت مالىمەتىنشە، ەكىنشى سسەناري ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىن تۇتقىنداۋ نەمەسە ءولتىرۋ ءۇشىن ەليتالىق بولىمشە - اسكەري- تەڭىز كۇشتەرىنىڭ ارنايى جاساعىن ورنالاستىرۋدى قامتيدى. بۇل جوسپار مەملەكەت باسشىسىن تىكەلەي تۇتقىنداۋعا نەمەسە جويۋعا باعىتتالعان ارنايى كۇشتەردىڭ ماقساتتى وپەراتسياسىن قامتيدى.
ءۇشىنشى نۇسقا ەلگە لاڭكەستىككە قارسى وپەراتسيالارعا مامانداندىرىلعان، نەگىزگى ينفراقۇرىلىم نىساندارىن: اۋەجايلاردى، مۇناي كەن ورىندارىن جانە باسقا دا ستراتەگيالىق ماڭىزدى كاسىپورىنداردى باسىپ الۋ مىندەتىن اتقاراتىن قاۋىپسىزدىك كۇشتەرىن ەنگىزۋدى قامتيدى.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن دونالد ترامپ ا ق ش پەن ۆەنەسۋەلا اراسىندا سوعىس بولۋى ەكىتالاي ەكەنىن جانە نيكولاس مادۋرونىڭ بۇل ەلدىڭ باسشىسى رەتىندە ساناۋلى كۇندەرى قالعانىن ايتتى.
ترامپ سۇحباتىندا مادۋرونىڭ قازىرگى قىزمەتىنەن جاقىن ارادا كەتەمە دەگەن سۇراققا: «مەن ءيا دەپ ايتار ەدىم. ءيا، سولاي دەپ ويلايمىن»، - دەدى.
قازان ايىنىڭ سوڭىندا ا ق ش ەڭ ءىرى اۋە تاسىمالداعىشىن ۆەنەسۋەلاعا جىبەردى. ا ق ش قورعانىس ۆەدومستۆوسىنىڭ مالىمدەمەسىندە اۋە تاسىمالداعىش «ترانس ۇلتتىق قىلمىستىق ۇيىمداردى جويۋ جانە ەسىرتكى تەرروريزمىنە قارسى تۇرۋ جونىندەگى پرەزيدەنتتىڭ باستاماسىن قولداۋ ءۇشىن» جىبەرىلىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
ۆەنەسۋەلانىڭ قازاقستانداعى ەلشىسى Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن سۇحباتىندا ا ق ش شابۋىلداعان قايىقتاردىڭ ەسىرتكى كارتەلدەرىنە قاتىسى جوق ەكەنىن مالىمدەدى.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا