اق ءۇي مەن اقوردا سۇحباتى قازاقستاننىڭ الەمدەگى ورنىن ايقىنداي ءتۇستى - ساياساتتانۋشى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ نيۋ-يوركتەگى ساپارى الەمدىك دەڭگەيدەگى ءىرى كومپانيالاردىڭ باسشىلارىمەن قازاقستاندا اۋقىمدى جوبالاردى ىسكە اسىرۋدى كوزدەيتىن كەلىسسوز جۇرگىزدى. ساياسات تانۋشى ازامات بايعاليەۆ بۇل ساپار قازاقستاننىڭ الەم ساياساتىندا ورنى نىعايىپ كەلە جاتقانىمەن بايلانىستىرادى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ نيۋ-يوركتەگى بيىلعى ساپارى كەزدەسۋلەرگە باي بولىپ جاتىر. بۇل قازاقستاننىڭ، پرەزيدەنتتىڭ ءوزىنىڭ ەۋرازيا اۋماعىندا ءرولى نىعايىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى. وسى تۇستا ا ق ش- تاعى ەلشىلىكتىڭ ساپارعا تىڭعىلىقتى دايىندالىپ، قىرۋار شارۋا اتقارعانىن ەرەكشە اتاپ ءوتۋ كەرەك. Chevron ،ExxonMobil ،Cameco ،Amazon ،Meta ،Wabtec، Blackstone ،Citigroup ،Embraer، ،PepsiCo كومپانيالارىنىڭ باسشىلارى قازاقستان تۋىنىڭ استىندا وتكەن كەلىسسوزدەرگە تارتىلۋى ۇلكەن ەڭبەكپەن كەلگەن ناتيجە ەكەنى انىق. ءىس جۇزىندە ينۆەستورلار فورۋمى ا ق ش- تا كوشپەلى وتىرىس وتكىزدى دەپ سيپاتتاۋعا بولادى، - دەيدى حالىقارالىق كوممۋنيكاتسيا ساراپشىسى ازامات بايعاليەۆ.
ساياسات تانۋشى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ دونالد ترامپپەن اڭگىمەسىنە ەرەكشە نازار اۋدارىپ وتىر.
- الەمدىك ساياساتتىڭ كىل سەركەلەرى ا ق ش- تا باس قوسىپ جاتقاندا مۇنداي كەزدەسۋ ۇيىمداستىرۋ وتە قيىن. اق ءۇيدىڭ ءوزى قازاقستان باسشىلىعىمەن جەكە كەزدەسىپ جاتقاندا ءىرى حالىقارالىق كومپانيالار دا بۇل ىستەن شەت قالماۋى زاڭدىلىق ىسپەتتى دۇنيە. ەكى ەل باسشىلارىنىڭ كەزدەسۋى قازاقستان الەمدىك ورتالىقتاردىڭ بارىمەن – ا ق ش- پەن دە، قىتايمەن دە، ەۋروپامەن دە، اراب الەمىمەن دە بىردەي بايلانىس ۇستاي بەرەتىنىن كورسەتتى.
جاعىمدى ينۆەستيتسيالىق شارتتار مەن ءوزارا ءتيىمدى كەلىسسوزدەردى قازاقستان بۇدان بىلاي دا قۇشاق جايىپ قارسى الا بەرەتىنىن اڭعارتتى. كەلىسسوزدەردىڭ ءبارى ا ق ش پەن قازاقستان اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىككە تىڭ سەرپىن بەرەدى. ونىڭ ىشىندە ەنەرگەتيكا، جاڭا تەحنولوگيالار، قاۋىپسىزدىك سالالارى دا بار. ال ا ق ش پرەزيدەنتى Wabtec كومپانياسىمەن ارادا جاسالعان $4,2 ميلليارد تەڭگەنىڭ كەلىسىمىن قۋاتتايتىنىن ءمالىم ەتتى، - دەيدى ول.
تاعى ءبىر ساياساتتانۋشى عازيز ابىشيەۆ ا ق ش قازىر دە الەمدىك قارجى، ساۋدا جۇيەسىن باقىلاۋىندا ۇستاپ وتىرعانىن ايتادى.
- جەتەكشى تەحنولوگيالاردىڭ تىزگىنى دە ا ق ش- تىڭ قولىندا. سوندىقتان قازاقستاننىڭ باسقا مەملەكەتتەر سياقتى ا ق ش- پەن تىعىز بايلانىس ۇستانۋى قالىپتى قادام. قازاقستان شىن مانىندە يندۋستريالانۋ ءۇشىن ساپالى ينۆەستيتسيانى مولىنان تارتۋ كەرەك. ەلىمىز بەيبىتشىلىكتى تۋ ەتكەن ساياسات ۇستانادى. باتىسقا قارسى ۇرانداردان ءوزىن اۋلاق ۇستاپ، يادرولىق قارۋعا ۇمتىلىپ وتىرعان جوق. مۇنىڭ ءبارى قازاقستاندى تارتىمدى ءارى سەنىمدى ارىپتەس ەتىپ تانىتادى، - دەيدى ساياساتتانۋشى.
ەسىك سالساق، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ا ق ش ساپارى اياسىندا پرەزيدەنت دونالد ترامپتان بولەك، ءىرى كومپانيالاردىڭ باسشىلارىن تارتا وتىرىپ، 20 دان استام كەزدەسۋ وتكىزگەن ەدى.