اق ءۇي ۋكراينا بويىنشا بەيبىتشىلىك جوسپارىنا ەلەۋلى وزگەرىستەر ەنگىزگەنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تىڭ ۋكراينا بويىنشا بەيبىتشىلىك جوسپارى ايتارلىقتاي وزگەرىستەرگە ۇشىرادى. بۇل تۋرالى اق ءۇيدىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى كەرولاين ليەۆيتت مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
- ءبىز تارماقتاردى قاعازعا تۇسىردىك. بۇل تارماقتار ايتارلىقتاي ناقتىلاندى. ەگجەي-تەگجەيىنە كەلەتىن بولساق، كەلىسسوز جۇرگىزۋشىلەردىڭ وزدەرى تالقىلاۋىنا مۇمكىندىك بەرەمىن. جالپى العاندا، كوڭىل-كۇيىمىز جاقسى، - دەپ مالىمدەدى باسپا ءسوز حاتشىسى بريفينگتە.
ەسكە سالا كەتسەك، 20 -قاراشادا ترامپتىڭ ۋكرايناداعى بەيبىتشىلىك جوسپارىنىڭ بارلىق 28 تارماعى جاريالاندى.
بۇعان دەيىن شۆەيتساريادا ۋكراينا بويىنشا كەلىسسوز اياقتالعانىن جازعان بولاتىنبىز. جەنيەۆادا ۋكراينا تاراپىمەن كەڭەستەرگە ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيو قاتىستى.
جەنيەۆادا وتكەن كەلىسسوزدەن كەيىن رۋبيو ۋكراينا شەنەۋنىكتەرىمەن سوعىستى توقتاتۋ جوسپارىن تالقىلاۋدا «ايتارلىقتاي ىلگەرىلەۋشىلىك» بولعانىن مالىمدەدى. مەملەكەتتىك حاتشىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل دونالد ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ قاڭتاردا باستالعاننان بەرگى ۋكراينا تاراپىمەن بولعان ەڭ ناتيجەلى كەزدەسۋى بولدى.
رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى دميتري پەسكوۆ جۋرناليستەرگە بەرگەن سۇحباتىندا رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين مەن ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆەن ۋيتكوففتىڭ كەزدەسۋى 2 -جەلتوقسان كۇنى وتەتىنىن ايتتى.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا